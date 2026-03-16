سامح شكري: موازين القوى تتغير في المنطقة.. واتصالات مستمرة للتهدئة

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إن هناك اتصالات مستمرة؛ من أجل التهدئة وعدم التصعيد وجر المنطقة لحرب ودمار، مضيفا أن موازين القوى تتغير في المنطقة.

وأضاف السفير سامح شكري وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن القدرات الإيرانية يتم استنزافها وتصاعد النشاط الإسرائيلي العدواني في لبنان وغيرها، وهذا استمرار في المهج التوسعي العدواني لإسرائيل.

ولفت السفير سامح شكري وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إلى أن القدرات الإيرانية يتم استهدافها من قبل أمريكا وإسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل مستمرة في منهج توسعي عدائي.