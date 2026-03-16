نائبة: تكريم حفظة القرآن رسالة تقدير لقيمة العلم والدين ولبناء وعي الأجيال

أكدت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن الاحتفاء بحفظة القرآن الكريم وتكريم المتميزين في تلاوته يعكس اهتمام الدولة بنشر القيم الدينية السمحة وتعزيز الوعي لدى الأجيال الجديدة، مشيرة إلى أن دعم المواهب القرآنية يمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركة النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر في احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر، التي أُقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، حيث شهدت الفعالية تكريم الفائزين في مسابقتي حفظ القرآن الكريم و"الحناجر الذهبية"، بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرًا لتميزهم.

وأوضحت إليزابيث شاكر أن هذه الفعاليات تعزز روح التنافس الإيجابي بين النشء والشباب، وتُرسخ مكانة القرآن الكريم في وجدان المجتمع، مؤكدة أن تكريم حفظة كتاب الله يمثل رسالة تقدير لكل من يجتهد في خدمة كتاب الله ونشر تعاليمه.

وشهد الاحتفال حضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور الشيخ عيد علي وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب عدد من القيادات القضائية والتنفيذية والشعبية والدينية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين والأئمة وأسر الفائزين.

بدأت فعاليات الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ جمعة سليم الجهمي نقيب قراء أسيوط، ما أضفى أجواء روحانية على الحضور.

وفي ختام الاحتفالية جرى تكريم 17 فائزًا في مسابقة حفظ القرآن الكريم التي شملت خمسة مستويات للحفظ تبدأ بحفظ القرآن كاملًا ثم ثلاثة أرباعه ونصفه وربع القرآن، حيث مُنح الفائزون شهادات تقدير ومكافآت مالية، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في برنامج "دولة التلاوة" بموسمه الثاني، كما تم تكريم 12 فائزًا في مسابقة "الحناجر الذهبية" لاكتشاف الأصوات المتميزة في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني.

واختتمت الاحتفالية بالتقاط الصور التذكارية مع الأطفال والشباب الفائزين، في أجواء سادتها الفرحة والفخر بتكريم حفظة كتاب الله.