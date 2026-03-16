دينية النواب : كلمة الرئيس في احتفال ليلة القدر تؤكد أن دولة التلاوة خطوة عملية لتجديد الخطاب

أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن احتفال ليلة القدر هذا العام والتي شارك بالحضور فيها تعكس بوضوح توجه الدولة نحو ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، مشيرا إلى أن مشروع دولة التلاوة يمثل أحد أهم أدوات تجديد الخطاب الديني بطريقة عملية تعتمد على نشر صحيح التلاوة والقرآن الكريم بين الشباب.

وقال المحمدي، في بيان له عقب انتهاء الفاعلية التي شارك بها إن ما قدمته وزارة الأوقاف خلال الاحتفالية من عروض عن برنامج دولة التلاوة، وتكريم الفائزين في المسابقات القرآنية، يعكس اهتمام الدولة ببناء جيل مرتبط بالقرآن علما وعملا، مؤكدا أن هذا التوجه يسهم في تحصين المجتمع ضد الأفكار المتشددة.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الدينية أن الحفاظ على تراث كبار المقرئين المصريين يمثل ضرورة ثقافية ودينية، لأن مدرسة التلاوة المصرية كانت ولا تزال هي الأشهر في العالم الإسلامي، مشيدا بإطلاق سلسلة أفلام وثائقية لتخليد رموز التلاوة.

وأضاف أن دعوة الرئيس لإطلاق مبادرات مثل دولة العلم ودولة الإبداع تؤكد أن الدولة تسير في اتجاه بناء الإنسان المتكامل، الذي يجمع بين الإيمان والعلم والعمل، وهو ما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى عمارة الأرض بالعلم النافع.

وأشار إلى أن إطلاق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم خطوة مهمة في مواكبة التطور التكنولوجي، بما يتيح نشر التلاوات والبرامج الدينية الموثوقة على نطاق واسع، خاصة بين الشباب الذين يعتمدون على الوسائل الرقمية في تلقي المعرفة.

وأكد المحمدي أن رسالة مصر الدينية كانت دائما قائمة على الاعتدال ونبذ العنف، وأن ما جاء في كلمة الرئيس من دعوة إلى السلام ووقف الصراعات يعكس الدور التاريخي لمصر في دعم الاستقرار في المنطقة، مؤكدا على أن مشروع دولة التلاوة يمثل نموذجا ناجحا يجب تعميمه، لأنه يجمع بين الحفاظ على التراث الديني واستخدام الوسائل الحديثة في نشره.