الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 225 كيلو لحوم فاسدة و22 ألف وحدة دوائية مهربة و1500 لتر زيوت غير صالحة خلال حملات رقابية بالمراكز

إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية والدوائية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق فرع هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور راندا رفعت وفرع هيئة سلامة الغذاء برئاسة الدكتور مصطفى محمود والوحدات المحلية بالمراكز، واصلت تنفيذ حملات رقابية موسعة ومفاجئة بعدد من المراكز، لضمان وصول سلع آمنة للمواطنين، ومواجهة الاستغلال التجاري، وضبط المخالفات التموينية والدوائية.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات التموينية بمركزي القوصية والغنايم، نفذت بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء فرع أسيوط وبالتنسيق مع الوحدتين المحليتين وإدارتي التموين بالمركزين، أسفرت عن ضبط 225 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة منتهية الصلاحية، و24 كيلو جرامًا من الصوصات والمنتجات الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك، و20 كيلو ملح طعام منتهي الصلاحية، فضلًا عن ضبط كميات كبيرة من الحلوى والويفر والشوكولاتة الفاسدة تجاوزت 600 قطعة متنوعة، بالإضافة إلى 53 عبوة دهانات منتهية الصلاحية، مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن حملة مركز ديروط، التي جاءت بالتعاون بين مديرية التموين وهيئة الدواء المصرية فرع أسيوط ، وبمشاركة بهاء الدين دهبي مأمور الضبط القضائي بمديرية التموين، ومحمود عبد الحكيم أحمد مأمور الضبط القضائي بإدارة تموين ديروط، ومن هيئة الدواء المصرية الدكتور مينا هاني فتحي مدير التفتيش الصيدلي، والدكتور إسلام يوسف تغيان، أسفرت عن ضبط نحو 22 ألف وحدة دوائية مهربة ومجهولة المصدر داخل صيدليتين تداران بالمخالفة للقانون، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة.

كما أوضح المحافظ أن حملة مركز الفتح، جاءت بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء بمشاركة الدكتورة آلاء إبراهيم سيد هيئة سلامة الغذاء، ومحمد عبد الحفيظ مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، ومحمد خلف أبو سليم مأمور الضبط القضائي بالمديرية، وجابر سليمان مدير تموين الفتح، وعلاء العربي، وعلي محمد علي، مأموري الضبط القضائي بإدارة تموين الفتح، نجحت في ضبط 1500 لتر من زيوت الطعام المستعملة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المخازن، بعدما تبين تجميعها بالمخالفة للقانون تمهيدًا لإعادة تدويرها أو استخدامها بصورة غير مشروعة.

وشدد محافظ أسيوط على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة بجميع أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضبط الأسواق، وردع المخالفين، ومنع تداول السلع الفاسدة أو مجهولة المصدر.

