أسيوط.. رفع درجة الاستعداد لانطلاق الموجة الـ29 لإزالة التعديات غدا

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، برفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، استعدادًا لانطلاق أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، اعتبارًا من السبت 2 مايو وحتى 17 يوليو 2026، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ضمن خطة الدولة الشاملة لاسترداد حقوقها وفرض سيادة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية، لضمان تنفيذ مستهدفات الموجة الجديدة بكل حسم، مشددًا على التعامل الفوري مع كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة أو الرقعة الزراعية أو المتغيرات المكانية غير القانونية، وعدم التهاون في هذا الملف الحيوي حفاظًا على حقوق الدولة ومقدرات الشعب.

وأشار المحافظ إلى تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بجميع المراكز والأحياء والوحدات المحلية، وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ الإزالات على مدار الساعة، ورصد أي محاولات تعدي جديدة والتعامل معها في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بمنع عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي المستردة.

وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة ستتعامل بكل قوة مع المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي تعديات جديدة، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة واجب وطني لا يقبل التهاون، وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات القانونية التي أقرتها الدولة، تجنبًا للإزالة، مؤكدًا أن الدولة جادة في استرداد حقوقها، وفي الوقت نفسه حريصة على دعم المواطنين الجادين الراغبين في تسوية أوضاعهم وفقًا للقانون.

وأضاف المحافظ أن الموجة الـ29 تأتي استكمالًا للجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة للحفاظ على أراضيها الزراعية وأملاكها العامة، مشيرًا إلى أن ما تحقق في الموجات السابقة يمثل خطوة مهمة نحو فرض هيبة الدولة وتحقيق الانضباط على الأرض.