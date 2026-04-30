لتعزيز جذب الاستثمارات..محافظ أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية

ترأس اللواء محمد علوان محافظ أسيوط اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، الذي عُقد بمقر الغرفة بحي شرق، بحضور المحاسب النائب عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس الشيوخ، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة وفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، ومحمود ثابت مستشار الغرفة التجارية بأسيوط، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وعدد من القيادات التنفيذية.

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الشراكة بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح مجالات أوسع للاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية، بما يؤديه من دور محوري في استقرار الأسواق، ودعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين المحافظة والغرفة التجارية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودفع جهود التنمية.

وأشاد اللواء محمد علوان بالدور الحيوي الذي تقوم به الغرفة التجارية في تمثيل التجار وخدمة المجتمع المحلي، من خلال تعاونها المستمر مع الأجهزة التنفيذية في العديد من الملفات، ومساهماتها في تطوير بعض الميادين، والمشاركة في مواجهة مشكلة الباعة الجائلين، إلى جانب جهودها في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة.

كما أجرى محافظ أسيوط نقاشًا مفتوحًا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، استمع خلاله إلى رؤاهم ومقترحاتهم حول سبل تطوير المناخ التجاري وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا التزام المحافظة بتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمستثمرين ورجال الأعمال، والعمل بشكل مستمر على تذليل التحديات التي قد تواجههم، بما يعزز مناخ الأعمال ويسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من تكاتف الجهود بين الجهاز التنفيذي والغرفة التجارية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وضخ فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن الدولة تضع ملف الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال على رأس أولوياتها.

من جانبه، أعرب المحاسب عمرو أبو العيون عن تقديره لمشاركة محافظ أسيوط في اجتماع مجلس الإدارة، مثمنًا جهوده في دعم الاستثمار والقطاع الخاص، ومؤكدًا استمرار التعاون والعمل المشترك بين الغرفة التجارية والمحافظة لخدمة الاقتصاد المحلي، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.