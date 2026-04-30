360 سنة حبس.. تأييد جميع الأحكام الصادرة ضد مستريح السيارات
تصعيد محسوب أم تمهيد لمواجهة؟ .. واشنطن تلوّح بخيارات عسكرية جديدة ضد إيران | فيديو
انقطاع الكهرباء بمحطة محولات شرق بنها 3 أيام .. تعرّف على جدول الأماكن
وكالة الأنباء اللبنانية: 9 شهداء و13 مصابًا جراء غارات للاحتلال على عدة بلدات في جنوب لبنان
«عون» يُطالب الاحتلال باحترام القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين
يسري نصر الله: المخرج ليس مركز الكون.. والتصوير عمل جماعي
الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد مخاوف الشرق الأوسط وترقب قرارات الفائدة
ناجح ومكمل .. شوبير يدافع عن نجله مصطفى بعد ثلاثية بيراميدز
الأمم المتحدة تحذّر: استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة يعطل الخدمات الأساسية
القمة 132.. تعديلات طفيفة بصفوف الزمالك أمام الأهلي في الدوري
أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس | فيديو
جلسة مرتقبة بين وزير الرياضة واتحاد الكرة لإقامة مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لتعزيز جذب الاستثمارات..محافظ أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية

محافظ أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية
محافظ أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية
إيهاب عمر

ترأس اللواء محمد علوان محافظ أسيوط اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، الذي عُقد بمقر الغرفة بحي شرق، بحضور المحاسب النائب عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس الشيوخ، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة وفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، ومحمود ثابت مستشار الغرفة التجارية بأسيوط، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وعدد من القيادات التنفيذية.

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الشراكة بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح مجالات أوسع للاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية، بما يؤديه من دور محوري في استقرار الأسواق، ودعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين المحافظة والغرفة التجارية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودفع جهود التنمية.

وأشاد اللواء محمد علوان بالدور الحيوي الذي تقوم به الغرفة التجارية في تمثيل التجار وخدمة المجتمع المحلي، من خلال تعاونها المستمر مع الأجهزة التنفيذية في العديد من الملفات، ومساهماتها في تطوير بعض الميادين، والمشاركة في مواجهة مشكلة الباعة الجائلين، إلى جانب جهودها في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة.

كما أجرى محافظ أسيوط نقاشًا مفتوحًا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، استمع خلاله إلى رؤاهم ومقترحاتهم حول سبل تطوير المناخ التجاري وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا التزام المحافظة بتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمستثمرين ورجال الأعمال، والعمل بشكل مستمر على تذليل التحديات التي قد تواجههم، بما يعزز مناخ الأعمال ويسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من تكاتف الجهود بين الجهاز التنفيذي والغرفة التجارية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وضخ فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن الدولة تضع ملف الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال على رأس أولوياتها.

من جانبه، أعرب المحاسب عمرو أبو العيون عن تقديره لمشاركة محافظ أسيوط في اجتماع مجلس الإدارة، مثمنًا جهوده في دعم الاستثمار والقطاع الخاص، ومؤكدًا استمرار التعاون والعمل المشترك بين الغرفة التجارية والمحافظة لخدمة الاقتصاد المحلي، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

أسيوط مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط مجلس الشيوخ الأجهزة التنفيذية الاقتصاد الوطني القطاع الخاص استقرار الأسواق دعم الاقتصاد المحلي توفير فرص العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

الأهلي

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

محمد صلاح

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

الزمالك

هنطبق اللائحة.. رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك وسموحة

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

إمام عاشور

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

ترشيحاتنا

الحد الأدنى للأجور

عيد العمال.. قانون العمل يحدد موعد العلاوة وآليات زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

مجلس الشيوخ

برلماني: حزمة الحوافز الحكومية لدعم المشروعات المتعثرة تعزز تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا

النائب محمود سامي

نائب يتقدم بطلب إحاطة حول أراضي البحوث الزراعية والأمن الغذائي

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد