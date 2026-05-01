أسعار السلع الأساسية في الوادي الجديد اليوم الجمعة

شهدت أسواق الحبوب والزيوت والسكر والسمن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة 1 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بالتزامن مع توافر كميات كبيرة من السلع الأساسية داخل الأسواق المحلية والمجمعات الاستهلاكية، ما ساهم في تلبية احتياجات المواطنين دون حدوث أي أزمات أو نقص في المعروض.

ويأتي هذا الاستقرار نتيجة انتظام حركة التوريد من المحافظات المختلفة، إلى جانب تحسن سلاسل الإمداد واستقرار تكاليف النقل نسبيًا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الغذائية التي تمثل عنصرًا أساسيًا في حياة المواطنين اليومية، خاصة في مناطق الصعيد.

وتُعد الحبوب والزيوت والسكر والسمن من أهم السلع التي تعتمد عليها الأسر بشكل يومي، حيث تدخل في إعداد مختلف الوجبات، ما يدفع المواطنين إلى متابعة أسعارها بشكل مستمر لضبط ميزانياتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

وسجلت الأسواق إقبالًا متوسطًا من المواطنين، مع زيادة الطلب على بعض السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيوت، نظرًا لاعتماد الأسر عليها بشكل رئيسي، فيما ساهم توافر البدائل وتنوع المنتجات في الحفاظ على استقرار الأسعار.

وجاءت أسعار السلع الأساسية في أسواق الوادي الجديد اليوم كالتالي:

تراوح سعر كيلو الأرز بين 38 و45 جنيهًا حسب الجودة والنوع، بينما سجلت المكرونة أسعارًا تتراوح بين 35 و45 جنيهًا للكيلوجرام، وبلغ سعر زجاجة الزيت ما بين 70 و120 جنيهًا وفقًا للعلامة التجارية والحجم، فيما تراوح سعر كيلو السمن بين 90 و350 جنيهًا حسب النوع سواء بلدي أو صناعي.

أما الدقيق فقد سجل أسعارًا تتراوح بين 23 و40 جنيهًا للكيلوجرام، بينما بلغ سعر كيلو السكر من 35 إلى 45 جنيهًا، وفيما يتعلق بالبقوليات، تراوح سعر كيلو الفول المستخدم في التدميس بين 37 و50 جنيهًا، بينما سجل الفول المدشوش من 47 إلى 60 جنيهًا للكيلوجرام، وذلك وفقًا للجودة ومصدر المنتج.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد توازنًا ملحوظًا بين العرض والطلب، مع استمرار ضخ كميات كافية من السلع الأساسية، ما يسهم في الحد من أي زيادات مفاجئة، كما أشاروا إلى أن أي تغيرات في الأسعار خلال الفترة المقبلة ستكون مرتبطة بالعوامل الموسمية وتكاليف الإنتاج.

وتواصل الجهات المعنية والغرفة التجارية متابعة الأسواق بشكل يومي، لضبط الأسعار وضمان توفير السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويحافظ على استقرار الحالة المعيشية داخل المحافظة.