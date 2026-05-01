قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر الآن
موعد صلاة الجمعة اليوم.. مواقيت الصلاة 1 مايو 2026
جيش الاحتلال: دمرنا مقار قيادة ومبان عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان
بمناسبة اليوم العالمي للعمل.. 72.8% من إجمالي المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال 2025
حدث قبل قمة الزمالك.. لوك زيزو وتصرف مثير لعبدالله السعيد وتهديد لـ الأهلي
قبل القمة 131.. تفوق تاريخي أهلاوي أمام الزمالك قبل ديربي القاهرة
ناقد: قمة الأهلي والزمالك تعيد رسم خريطة الدوري المصري بالكامل
وزير الصناعة: إلزام المصانع الجديدة بتوفير 25% من الكهرباء بالطاقة الشمسية
مصرع شابين في تصادم دراجة بخارية وسيارة نقل بالشرقية
القمة 132.. إرشادات لقاء الزمالك والأهلي وأبواب دخول الجماهير
الطرق البديلة بعد غلق طريق مصر أسوان الزراعي الغربي لمدة 10 أيام
إعلام أمريكي: تكلفة الحرب ضد إيران بلغت 50 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسعار السلع الأساسية في الوادي الجديد اليوم الجمعة

سلع غذائية ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق الحبوب والزيوت والسكر والسمن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة 1 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بالتزامن مع توافر كميات كبيرة من السلع الأساسية داخل الأسواق المحلية والمجمعات الاستهلاكية، ما ساهم في تلبية احتياجات المواطنين دون حدوث أي أزمات أو نقص في المعروض.

ويأتي هذا الاستقرار نتيجة انتظام حركة التوريد من المحافظات المختلفة، إلى جانب تحسن سلاسل الإمداد واستقرار تكاليف النقل نسبيًا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الغذائية التي تمثل عنصرًا أساسيًا في حياة المواطنين اليومية، خاصة في مناطق الصعيد.

وتُعد الحبوب والزيوت والسكر والسمن من أهم السلع التي تعتمد عليها الأسر بشكل يومي، حيث تدخل في إعداد مختلف الوجبات، ما يدفع المواطنين إلى متابعة أسعارها بشكل مستمر لضبط ميزانياتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

وسجلت الأسواق إقبالًا متوسطًا من المواطنين، مع زيادة الطلب على بعض السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيوت، نظرًا لاعتماد الأسر عليها بشكل رئيسي، فيما ساهم توافر البدائل وتنوع المنتجات في الحفاظ على استقرار الأسعار.

وجاءت أسعار السلع الأساسية في أسواق الوادي الجديد اليوم كالتالي:
تراوح سعر كيلو الأرز بين 38 و45 جنيهًا حسب الجودة والنوع، بينما سجلت المكرونة أسعارًا تتراوح بين 35 و45 جنيهًا للكيلوجرام، وبلغ سعر زجاجة الزيت ما بين 70 و120 جنيهًا وفقًا للعلامة التجارية والحجم، فيما تراوح سعر كيلو السمن بين 90 و350 جنيهًا حسب النوع سواء بلدي أو صناعي.

أما الدقيق فقد سجل أسعارًا تتراوح بين 23 و40 جنيهًا للكيلوجرام، بينما بلغ سعر كيلو السكر من 35 إلى 45 جنيهًا، وفيما يتعلق بالبقوليات، تراوح سعر كيلو الفول المستخدم في التدميس بين 37 و50 جنيهًا، بينما سجل الفول المدشوش من 47 إلى 60 جنيهًا للكيلوجرام، وذلك وفقًا للجودة ومصدر المنتج.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد توازنًا ملحوظًا بين العرض والطلب، مع استمرار ضخ كميات كافية من السلع الأساسية، ما يسهم في الحد من أي زيادات مفاجئة، كما أشاروا إلى أن أي تغيرات في الأسعار خلال الفترة المقبلة ستكون مرتبطة بالعوامل الموسمية وتكاليف الإنتاج.

وتواصل الجهات المعنية والغرفة التجارية متابعة الأسواق بشكل يومي، لضبط الأسعار وضمان توفير السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويحافظ على استقرار الحالة المعيشية داخل المحافظة.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد سلع غذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. الفراخ بكام النهارده؟ والبانيه يواصل الارتفاع

الام والطفلة

صرخة أم تهز القلوب: ابنتي في خطر اختفت وهي خارجة من الحضانة ولا أعرف مكانها

الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

سافر بالباسبور فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

محمود صلاح

مضى للأحمر.. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع محمود صلاح

الطفلة الصغيرة

شنطة هدوم ولعب.. أم تترك طفلتها بالشارع والأب يستلمها من الشرطة بالعمرانية

ترشيحاتنا

جنوب لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف 40 هدفًا في جنوب لبنان خلال 24 ساعة

عون

مصدر لبناني: المساعي الخاصة بترتيب زيارة عون للولايات المتحدة مُجمّدة حالياً

جنوب لبنان

المنطقة الحمراء.. كشف مخطط إسرائيلي خطير في جنوب لبنان

بالصور

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

نيسان
نيسان
نيسان

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

The Voice Kids
The Voice Kids
The Voice Kids

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد