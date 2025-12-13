متروحش الأهلي.. شوبير يكشف مستجدات الزمالك في أزمة بنتايك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات داخل نادي الزمالك بشأن أزمة اللاعب محمود بنتايك.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: “الزمالك بيقطع الطريق على بنتايك، وبيسدد فلوسه أو جزء من فلوسه وبيقوله أرجوك متشتكييش احنا هنلتزم معاك وخد فلوسك ومتفكرش إنك تروح للنادي الأهلي”.

وأضاف: “رسالتي لنادي الزمالك اللعيبة المحترفة دي مش عاشقة لترابك ولا إنت ولا غيرك، اللعيبة دي عاشقة لأكل عيشها وحياتها المحترفة والمقابل اللي بتتقاضاه”.

وكشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تطورات الأزمة مع اللاعب محمود بنتايك.

وقال سليمان، فى تصريحات تليفزيونية: “لازم نفصل الأمور الشخصية عن العملية ولكن بنتايك إنسان محترم ومؤدب، اللى شوفته فيه مشفتوش فى شباب كتير”.

وتابع: "ان شاء الله بنتايك، باقى فى الزمالك، الأمور بتتحل وبيدفعوله فلوسه".