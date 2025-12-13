تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني

يستعد فريق برشلونة لاستضافة نظيره أوساسونا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الجديدة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025/2026، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الكتالوني إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في صدارة جدول الترتيب.

وتقام المباراة على ملعب برشلونة وسط حضور جماهيري منتظر، في ظل رغبة أصحاب الأرض في تحقيق فوز جديد يؤكد تفوقهم المحلي هذا الموسم.

وضعية الفريقين في جدول الدوري

يدخل برشلونة اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بعدما قدم مستويات قوية منذ بداية الموسم، محققًا سلسلة من الانتصارات جعلته المرشح الأبرز للمنافسة على اللقب.

في المقابل، يعاني فريق أوساسونا من تراجع النتائج، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة فقط، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على الابتعاد عن مناطق الخطر وتحسين وضعه في جدول الليجا.

أهداف برشلونة من المباراة

يسعى برشلونة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد النقاط الثلاث، ومواصلة الضغط على منافسيه في سباق الصدارة، مع الحفاظ على الاستقرار الفني الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الأخيرة.

كما تمثل المباراة فرصة للمدير الفني لتجربة بعض العناصر، ومنح الثقة للاعبين الشباب، إلى جانب تعزيز الانسجام بين الخطوط قبل الجولات المقبلة.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام أوساسونا

من المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري، إريك جارسيا

الوسط الهجومي: لامين يامال، رافينها، ماركوس راشفورد

خط الهجوم: فيران توريس

مواجهة بطموحات متباينة

تحمل المباراة طموحات مختلفة للفريقين، حيث يسعى برشلونة لتأكيد هيمنته، بينما يأمل أوساسونا في مفاجأة تقلل من معاناته هذا الموسم، ما يجعل المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات



