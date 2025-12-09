مدرب فرانكفورت قبل مواجهة برشلونة: نحن أمام قوة لا ترحم وعلينا الاستعداد للمعاناة

رفع دينو توبمولر، المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت، مستوى التحدي قبل مواجهة برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، مؤكداً أن فريقه يستعد لواحدة من أصعب مباريات الموسم أمام خصم وصفه بـ"القوة التي لا يُستهان بها".

ويحتل برشلونة المركز 18 في ترتيب مرحلة الدوري برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، فيما يأتي فرانكفورت في المركز 28 بـ4 نقاط، ما يزيد من أهمية مواجهة الليلة لكلا الفريقين.

توبمولر: مواجهة برشلونة “تحدٍّ ضخم”

قال توبمولر خلال المؤتمر الصحفي: "اللعب أمام برشلونة أحد أكبر التحديات في أوروبا. في الموسم الماضي أشعلوا الحماس أمام باريس سان جيرمان، وهم الآن يتصدرون الدوري الإسباني من جديد".

وأشار إلى أن مشاكل برشلونة الأخيرة كانت مرتبطة بالإصابات، مضيفاً: "بعض لاعبيهم عادوا، ولو تمكن فليك من الاعتماد على قوته الضاربة، فنحن أمام فريق لا يرحم".

وأضاف: "يجب أن نكون مستعدين للمعاناة لـ90 دقيقة، وأن نركض كثيراً ونحافظ على تركيزنا الذهني. برشلونة فريق قادر دائماً على خلق الفرص".

غيابات ثقيلة واستعادة بعض العناصر

كشف المدرب أن الفريق سيفتقد ميتشي باتشواي وجوني بوركاردت وتيموثي تشاندلر للإصابة، بينما أكد جاهزية أنسجار كناوف بعد تعافيه من المرض.

وأشار إلى أن إيلي واهي ضمن القائمة بعد رد فعل جيد في التدريبات، فيما عاد كان أوزون للفريق لكنه ليس جاهزاً للعب أساسياً بعد.

السقوط بسداسية أمام لايبزيج

علّق توبمولر على الخسارة الثقيلة أمام لايبزيج 0-6 قائلاً: "علينا أن نكون متماسكين طوال 90 دقيقة. لا يمكننا الدفاع رجلًا لرجل طوال اللقاء. نحن بحاجة إلى دعم جماعي كامل وإلا سنعاني أمام أي فريق يملك قوة هجومية".

وأضاف: "تركيزنا يجب أن يكون على الأمور التي نتحكم بها: الموقف، لغة الجسد، الالتزام. النتيجة ليست بالكامل تحت سيطرتنا، لأن أمامك خصماً بجودة كبيرة".

خطابه للاعبين

رفض توبمولر الكشف عن تفاصيل حديثه داخل غرفة الملابس بعد الهزيمة القاسية، لكنه أكد:

"كان لابد من مواجهة الأخطاء ووضع الإصبع على الجرح، وفي الرياضة تخسر، لكن المهم كيف تتفاعل. يجب ألا نفقد الشجاعة أو الشغف. إذا واجهنا المهمة التالية بنفس الروح فسنعود للطريق الصحيح".