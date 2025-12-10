الدراما والتشويق يجتمعان .. ساندي مراد تكشف تفاصيل شخصيتها في «أولاد الراعي»

كشفت الفنانة ساندي مراد، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، عن تفاصيل شخصيتها داخل مسلسل "أولاد الراعي"، مؤكدة أنها تقدّم دورًا مختلفًا تمامًا عمّا اعتادت عليه في أعمالها السابقة.

وأوضحت ساندي مراد أنها تجسد شخصية فرح، وهي شخصية طيبة تحاول الإصلاح بين العائلات.

ومن المنتظر عرض المسلسل قريبًا، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، وسط توقعات بأن يكون من أبرز الأعمال الدرامية خلال الموسم.

ويضم المسلسل مجموعة من أبرز الفنانين، منهم: ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نيرمين الفقي، أمل بشوشة، إيهاب فهمي، فادية عبد الغني، محمد عز، إيناس كامل، سامح السيد، غادة طلعت، نوايا مصطفى، إيمان يوسف، مريم أشرف زكي، والعديد من النجوم الآخرين، تحت قيادة المنتج ريمون مقار.

وتجسد ساندي مراد أحد الأدوار الرئيسية، ومن المتوقع أن يضيف حضورها طابعًا مميزًا على العمل الذي يجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق، وسط توقعات بتحقيق المسلسل انتشارًا واسعًا.