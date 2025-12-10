تفاصيل جديدة بشأن واقعة المتهم بتقطيع جثــ.ـة فتاة عين شمس إلى أجزاء بعد محاولة اغتصــ.ـابها

قرّرت نيابة شرق القاهرة الكلية، تجديد حبس عاطل متهم بقتل فتاة وتقطيع جثتها إلى أجزاء بعد أن حاول اغتصابها في عين شمس وذلك 15 يوماً على ذمة التحقيق.

القصة الكاملة

تفاصيل جديدة كشفتها تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة التي باشرها اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حيث تبين أن المتهم في واقعة فتاة عين شمس قسم جسدها إلى 4 أجزاء مختلفة.

تفاصيل جديدة بحادث فتاة عين شمس

وأفادت تحريات وحدة المباحث في عين شمس، أن المتهم قام بطعن الفتاة الإفريقية في الرقبة ولفظت أنفاسها الأخيرة ثم قام بتقطيع الجثمان إلى منطقة البطن، والذراعين، والقدمين، وأخيرًا الرأس.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم قام بالتوجّه إلى شارع منشية التحرير لإلقاء القدمين المعثور عليهم أولا، ثم قام بإلقاء منطقة البطن في شارع آخر وأخيرًا إلقاء الذراعين، ثم قام بإلقاء الرأس على شريط السكة الحديد بمترو أنفاق الخط الأول.



وتبيّن من المُعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن المتهم تخلّص من أشلاء الفتاة وفرّ هاربًا إلا أن الأهالي في منشية التحرير شهدوا برؤيتهم لشخص عقب صلاة الفجر قام بإلقاء جوال في الشارع وفر هاربًا بدراجة نارية.



وأشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلى أن الفتاة إفريقية وكانت في حالة سُكر وقابلت المتهم في الشارع ثم اصطحبها إلى منزلها لإقامة علاقة معها إلا أنها قامت بالصراخ في منزله وحاول تهدئتها وحينما فشل قام بطعنها ثم فصل جسدها وألقاها في مناطق العثور عليها.



وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم عين شرطة عين شمس تضمن ورود بلاغ بالعثور على أشلاء آدمية في منطقة منشية التحرير وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.



وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة العثور على قدمين لـ فتاة وبالقرب منها باقي أشلاء الجسد في مكان آخر وجرى نقل الأشلاء لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وبإجراء التحريات اللازمة توصلت أجهزة أمن القاهرة برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة لهوية المتهم وجار تحديد خطوط السير وضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.