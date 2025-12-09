قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مشروع ضخم يُعيد رسم خريطة السياحة حول الأهرامات
بمشاركة اللبنانية لولا جفان.. أحمد سعد يستعد لإحياء أضخم حفلات العبور الأحد المقبل |صور
متحدث الحكومة: تطوير منطقة الأهرامات يمتد من مطار سفنكس حتى دهشور بالتنسيق مع اليونسكو
مناقشات مستمرة.. السفير الأمريكي بأنقرة: «إس-400» لم يعد عائقًا أمام مقاتلات «إف-35» التركية
ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور
في غياب محمد صلاح .. ليفربول يفوز على إنتر ميلان 1-0 في دوري أبطال أوروبا
أتليتكو مدريد يفوز 3-2 على ايندهوفن في دوري أبطال أوروبا
متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابط
موناكو الفرنسي يقتنص فوزًا ثمينًا من جلطة سراي في ليلة مثيرة بالدوري الأوروبي
برشلونة يقلب الطاولة على «فرانكفورت» ويفوز 2-1 في دوري أبطال أوروبا
تشيلسي يفشل في الحفاظ على تقدمه ويسقط أمام أتالانتا بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا
توتنهام يضرب «سلافيا براجا» بثلاثية في دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر محاكمة 3 متهمات بضرب الطالبة كارما بمدرسة في التجمع .. غدا

كارما
كارما
كتب: مصطفى رجب

تنظر محكمة القاهرة المنعقدة في الأميرية، محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما داخل مدرسة في التجمع .

وكشف دفاع المجني عليها أنه لا يوجد نية للتصالح قائلاً: "محدش اتواصل معانا وكارما عايزة تاخد حقها، وبننضم لطلبات النيابة العامة، حيث إنها المحركة للدعوى الجنائية" .

وقال دفاع المجني عليها، إنه يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حيث إن الواقعة ليست مشاجرة عابرة وإنما اعتداء من ثلاثة طالبات أكبر من موكلته سناً، وهو ما يوصف بأنه اعتداء ممنهج نتج عنه العاهة المستديمة الواردة بتقرير الطب الشرعي.

وأضاف: “موكلتي ما زالت تعاني بسبب الواقعة التي حدثت لها من اضطرابات نفسية وبكاء متكرر وعزلة اجتماعية، بالإضافة للحالة الصحية السيئة، كما أن الحكم سيكون بمثابة حياة كادت تنهار ويمسح دمعتها ويجبر كسر قلبها”.

وقررت جهات التحقيق إحالة 3 طالبات للمحاكمة الجنائية، على خلفية تورطهن في ضرب الطالبة كارما وتهشيم أنفها في المشاجرة التي شهدتها إحدى المدارس الدولية بمنطقة التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ “مشاجرة مدرسة كابيتال”.

وكشفت التحقيقات أن المتهمات، ومن بينهن الطالبة راوية، اشتركن في الاعتداء بالضرب على زميلتهن "كارما" داخل المدرسة، ما تسبب في إصابتها بجروح متفرقة، وسط حالة من الفوضى داخل الحرم المدرسي، وثقتها مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، كشف تقرير الطب الشرعي أن الطالبة كارما تعاني من كسر بعظام الأنف ناتج عن واقعة الاعتداء التي تعرضت لها، بالإضافة إلى انسداد بالتنفس واعوجاج بالحاجز الأنفي، وتشوه بسيط في الشكل الخارجي للأنف.

وأشار إلى أن المجني عليها تحتاج لتدخل جراحي بعد بلوغ سن 16 عامًا، ما يؤكد خطورة الإصابات التي لحقت بها، مضيفًا أن الطب الشرعي طلب صورة أشعة لعظام الأنف قبل وقوع الحادث، إن وجدت، للبت في مدى تسبب الواقعة بعاهة مستديمة من عدمه.

الأميرية الطالبة كارما اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يصدر قرارا بتكليف مدير جديد للدعوة بمديرية القاهرة

المنتدى الثاني للأسرة العربية

معايير جديدة لحماية النشء.. مجلس الأسرة العربية للتنمية يصدر وثيقة الإعلام الأسري

ملتقى الجامع الأزهر

المشرف على الرواق الأزهري: القرآن الكريم يمثل إعجازا عقليا يدفع المؤمن نحو التفكر والتدبر

بالصور

ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور

عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام
عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام
عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام

طريقة عمل البيض بالسبانخ .. صحية وسهلة التحضير

طريقة عمل البيض والسبانخ
طريقة عمل البيض والسبانخ
طريقة عمل البيض والسبانخ

وداعًا للمواد الكيميائية .. وصفات طبيعية لفرد الشعر .. ناعم وصحي لجمالكِ

أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية
أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية
أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب يحضرون عرضه غدا في الإسكندرية | صور

ولنا في الخيال حب
ولنا في الخيال حب
ولنا في الخيال حب

فيديو

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد