تعادل مثير بين الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3 في كأس عاصمة مصر
بمشاركة 220 لاعبا يمثلون23 دولة .. انطلاق البطولة العربية للدارتس بشرم الشيخ
شبة وكلور في حمامات السباحة بالبطولات .. لميس الحديدي تكشف مفاجآت
شاهد .. خناقة مشجع مع أحمد حسن بعد وداع منتخب مصر كأس العرب
تحطم طائرة شحن للجيش السوداني غرب بورتسودان
بعد إحالته للتحقيق .. حلمى عبد الباقي : النية مبيتة للإطاحة بى من نقابة الموسيقيين
فتحت مصنع الحجج والشماعات | تصريح صادم من لميس الحديدي لـ حلمي طولان
كهرباء الإسماعيلية يقلص النتيجة أمام الزمالك بهدف ثانٍ بقدم شيكا
رسميًا .. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية بمباراة مصر وإيران بكأس العالم
الإسكان تحمل شركة مقاولات تكلفة إصلاح خط المياه المغذي لمدينة الشروق | صور
موعد مباراة الجزائر القادمة في دور ربع نهائي كأس العرب 2025
حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن
انطلاق فعاليات مشروع مسرح المواجهة والتجوال بكفر الشيخ

جمال عاشور

انطلقت جولة مشروع مسرح المواجهة والتجوال التابعة للبيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة في جامعة كفر الشيخ، حيث شهد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس الجامعة، العرض المسرحي «توتة توتة» بقاعة المؤتمرات الكبرى.

وقال المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، إن الجولة تأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر الوعي الثقافي والفني داخل الجامعات المصرية، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تتيح للطلاب التفاعل المباشر مع الفنون وتثري خبراتهم الإبداعية.

حضر الفعالية كل من الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والعقيد محمود صلاح مدير إدارة التربية العسكرية، إلى جانب عمداء الكليات وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وعلى هامش الفعالية، افتتح رئيس الجامعة معرض الفنون التشكيلية ومعرض الكتاب التابعين لوزارة الثقافة، واللذين يضمان أعمالًا فنية مميزة من لوحات تشكيلية ونماذج إبداعية متنوعة، إضافة إلى جناح شامل للكتب يتيح للطلاب الاطلاع واقتناء الإصدارات الثقافية والعلمية.

وقد لاقى العرض المسرحي والمعرضان إقبالاً واسعًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، الذين أشادوا بدور وزارة الثقافة في دعم الحركة الفنية والثقافية داخل الحرم الجامعي، مؤكدين أن هذه الفعاليات تساهم في توسيع مدارك الطلاب وتعزيز الحس الإبداعي لديهم

وأكد محمد الشرقاوي المشرف على مشروع مسرح المواجهة والتجوال أن جولة المشروع بكفر الشيخ، والتي انطلقت أمس وتستمر حتى 15 ديسمبر 2025، تشهد سلسلة عروض وأنشطة ثقافية متنوعة تشمل المسرح والفنون التشكيلية. تشمل الفعاليات عروضًا بمشاركة ٣٠٠ إلى ٦٠٠ طفل في دار الحنان لرعاية الأيتام، كما تتضمن عروضًا في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة كفر الشيخ، وقرى المحافظة مثل قرية تيده بسيدي سالم، وقرية دقلت وقرية الزعفران بمركز الحامول. وقرية القنى بمركز مطوبس، بهدف تعزيز الوعي الفني والثقافي لدى الشباب والمجتمع المحلي.

مشروع مسرح المواجهة وزارة الثقافة الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم توتة توتة»

