انهيار أبنية وزيادة نشاط الهاكرز.. خبيرة فلك: مفاجآت خلال الساعات القادمة

كشفت رحاب منيعم، خبيرة الفلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن بعض المفاجأت التي تحدث خلال الساعات القادمة.



كتبت رحاب منيعم في منشورها على الفيسبوك: "القمر سوف ينتقل خلال ساعات إلي برج الدلو لمدة يومين ونصف ويكون مقترن ببلوتو واتصال سعيد مع الزهرة وزحل ونبتون، يزيد تواصلنا مع اصحابنا وللبعض يتواصل مع اصحاب لم يتواصل معاهم من فترة وللبعض تعارف على اصدقاء جدد من خلال حضور تجمع او من خلال وسائل تواصل اجتماعي."

تابعت: "البعض سوف يسجل اشتراك في كورس او نادي رياضي او جيم، طبيعي القمر في برج هوائي ومتصل باورانوس يزيد نشاط الهواء والرياح بشكل واضح خاصة اليوم ويستمر حتى غدا الظهر وربما بعد الاماكن تشهد نشاط للبرق والرعد."

حذرت خبيرة الفلك:"من نشاط انهيار ابنية او سقوط اشياء من الأعلى خاصة اليافطات الاعلانية وتجنبوا المشي تحت اي مكان تحت الانشاء واعمدة الكهرباء لان التعرض للحوادث الخاصة بالكهرباء والماس لكهربائي سوف يزيد اليوم و غدا ربنا يحفظ الجميع،

يزيد نشاط الزلازل او سقوط ابنية لاسباب مختلفة، يزيد نشاط الهاكرز واختراق المواقع والانظمة الالكترونية ووسائل الاعلام."

أضافت:"يوم مناسب لقص الشعر وللامور التجميلية البسيطة مثل النضارة والصبغ، في اماكن الصراع المسلح يزيد استهداف وسائل الاعلام والصحفيين وشبكات الانترنت و الكهرباء واماكن الطاقة، اخبار تتعلق باسعار الكهرباء او شبكات الانترنت والمحمول

خلال اليومين بنسمع كلمة انفجار اكتر من مرة لاسباب مختلفة."