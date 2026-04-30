تهديد واضح.. ترامب: لا أحد يستطيع إيقاف ما هو قادم

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة عبر منصته “تروث سوشيال”، تحدث فيها عن “عاصفة قادمة” مؤكداً أن “لا أحد يستطيع إيقاف ما هو قادم”، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول المقصود من تصريحاته.

وبحسب ما نُشر على حسابه الرسمي في منصة تروث سوشيال Truth Social، جاءت العبارة في صيغة تحذيرية ومفتوحة التأويل، ما فتح الباب أمام تفسيرات سياسية وإعلامية متعددة حول دلالاتها وتوقيتها.

لم يوضح ترامب في منشوره طبيعة “العاصفة” التي أشار إليها، وهو ما دفع متابعين ومحللين إلى طرح عدة احتمالات، تراوحت بين إشارات سياسية داخلية، أو تحذيرات مرتبطة بالتطورات الجارية في المشهد الأمريكي، أو حتى رسائل موجهة إلى خصومه السياسيين.

وتأتي هذه التصريحات في سياق سلسلة من المنشورات المثيرة للجدل التي اعتاد ترامب نشرها عبر منصته، والتي غالبًا ما تحمل طابعًا تصعيديًا أو تحذيريًا دون تفاصيل مباشرة.

تزامن هذا المنشور مع حالة استقطاب سياسي حادة داخل الولايات المتحدة، في ظل استمرار الجدل حول ملفات داخلية وخارجية متعددة، ما يجعل أي تصريحات من هذا النوع محط اهتمام واسع في الأوساط الإعلامية والسياسية.