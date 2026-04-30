بعد تثبيت الفيدرالي للفائدة.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

صعدت أسعار العملات الأجنبية علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، بالتزامن مع صعود سعر الدولار في مصر، الذي سجل زيادة بقيمة 34 قرشا خلال أسبوع.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الخميس 30 أبريل 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الخميس 30-4-2026:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 52.97 جنيه.

سعر البيع: 53.07 جنيه.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 30-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 37.87 جنيه.

سعر البيع: 38.15 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 30-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 38.60 جنيه.

سعر البيع: 38.80 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر الخميس 30-4-2026:

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري

سعر الشراء: 61.64 جنيه.

سعر البيع: 62.19 جنيه.

وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 71.48 جنيه.

سعر البيع: 71.79 جنيه.

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 67.02 جنيه.

سعر البيع: 67.31 جنيه.

سجل سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 8.28 جنيه.

سعر البيع: 8.32 جنيه.

بلغ سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 5.70 جنيه.

سعر البيع: 5.73 جنيه.

وصل سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 5.67 جنيه.

سعر البيع: 5.70 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الخميس 30-4-2026:

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 7.74 جنيه.

سعر البيع: 7.77 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 33.13 جنيه.

سعر البيع: 33.26 جنيه.