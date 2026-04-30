أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30 أبريل .. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 30 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5880 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6860 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7840 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.800 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.400 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 243495 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 241720 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 53.59 جنيه مقابل 53 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4543 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.





