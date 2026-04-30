تصل إلى 18%..الغرفة التجارية تكشف مفاجأة في أسعار التكييفات مع بداية الصيف

مع اقتراب فصل الصيف، يشهد السوق المصري زيادة ملحوظة في أسعار أجهزة التكييف، حيث أعلن أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن ارتفاع الأسعار بنسبة 18% بداية من هذا الموسم، مع توقعات بمزيد من الزيادات خلال الفترة المقبلة. 

ويأتي هذا التغيير في الأسعار في وقت حساس، حيث يبدأ الكثير من المصريين في تجهيز منازلهم لمواجهة الحرارة المرتفعة، ما يثير تساؤلات حول الأسباب وراء هذا الارتفاع وهل ستستمر الأسعار في الصعود خلال الأشهر القادمة.

أسباب الزيادة في أسعار أجهزة التكييف

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة القاهرة والناس، أوضح أشرف هلال أن هناك عدة عوامل تسببت في هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار أجهزة التكييف، من أبرزها:

الأحداث الجيوسياسية: التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي، مما أثر بشكل مباشر على أسعار مستلزمات ومواد الإنتاج.

ارتفاع تكلفة التأمين البحري: حيث ارتفعت تكلفة شحن المواد الخام والمكونات الأساسية للأجهزة الكهربائية.

زيادة أسعار الطاقة والمحروقات في مصر: وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج والنقل، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

ارتفاع أسعار النحاس والنولون البحري: يُعتبر النحاس من العناصر الأساسية في تصنيع أجهزة التكييف، ومع ارتفاع أسعاره، زادت التكلفة الإجمالية للأجهزة.

إلى جانب ذلك، أشار هلال إلى أن فرض رسوم إغراق على الصاج، الذي يُستخدم في صناعة الأجهزة، ساهم في زيادة تكلفة الأجهزة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7%. 

ولفت إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل ملحوظ في السوق المصري، خاصة في وقت يعاني فيه المواطنون من زيادة تكاليف المعيشة بشكل عام.

توقعات مستقبلية: هل ستواصل الأسعار الارتفاع؟

وتوقع أشرف هلال أن استمرار الأحداث الجيوسياسية، وبالذات الحرب الجارية في بعض المناطق، سيظل له تأثير كبير على الأسعار، مع احتمال أن تستمر الزيادات أو حتى تزداد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه في ظل هذه الظروف، ليس من المتوقع أن تنخفض الأسعار في المستقبل القريب. بل على العكس، قد تواجه السوق مزيدًا من الضغوط التي قد تؤدي إلى زيادات إضافية.

نصائح للمواطنين: تجنب السماسرة وحماية حقوق المشتري

وفيما يخص حماية حقوق المواطنين، حذر أشرف هلال من السماسرة الذين يعملون في سوق الأجهزة الكهربائية، مشيرًا إلى أنهم قد يبالغون في الأسعار أو يبيعون منتجات غير مطابقة للمواصفات. وأكد هلال على ضرورة أن يحرص المواطنون على الحصول على فاتورة إلكترونية عند شراء جهاز التكييف، لتوثيق المعاملة وضمان حقهم في حال وجود أي خلل أو عيب في المنتج. كما نبه إلى أهمية التحقق من الأسعار والتأكد من أنها متوافقة مع السعر الرسمي للجهاز، وأنه يجب شراء الأجهزة فقط من الموزعين المعتمدين.

