قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ارتفاع أسعار أجهزة التكييف بنسبة 18% مع بداية الصيف.. الغرفة التجارية تكشف التفاصيل

هاني حسين

أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار أجهزة التكييف بنسبة 18% مع بداية فصل الصيف، مع توقعات بمزيد من الزيادات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح اشرف هلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأحداث الجيوسياسية في نهاية شهر فبراير أدت إلى ارتفاع مستلزمات ومواد الإنتاج، إلى جانب زيادة تكلفة التأمين البحري، وارتفاع أسعار الطاقة في مصر والمحروقات، فضلًا عن صعود أسعار النحاس والنولون البحري، وهو ما تسبب في زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20%.

وأشار اشرف هلال إلى أن فرض رسوم إغراق على الصاج ساهم في زيادة تكلفة الأجهزة الكهربائية بنسبة تتراوح من 5% إلى 7%، مضيفًا أنه في حال استمرار الحرب، فمن غير المتوقع انخفاض الأسعار، بل قد تكون معرضة لمزيد من الارتفاع.

ولفت اشرف هلال إلى أن ضغوط التكلفة تسببت في زيادة أسعار أجهزة التكييف في السوق المصرية قبل موسم الصيف، منبهًا المواطنين إلى ضرورة الحذر من السماسرة في مجال الأجهزة الكهربائية، مؤكدًا أهمية الحصول على فاتورة إلكترونية عند شراء التكييف، لضمان حق المشتري والحصول على المنتج بالسعر الحقيقي.

التكيف أسعار التكييفات الأجهزة الكهربائية مصر الغرفة التجارية

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد