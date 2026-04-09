محافظ أسيوط يتفقد مركز الخدمات المميز بالغرفة التجارية

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مركز الخدمات المتكاملة بالغرفة التجارية بحي شرق، لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، وذلك بحضور المحاسب عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس الشيوخ.

وخلال جولته، اطلع المحافظ على منظومة العمل داخل المركز، وآليات تقديم الخدمات التي تتيح إنهاء الإجراءات المرتبطة بالنشاط التجاري بصورة ميسرة، في إطار منظومة متكاملة تجمع بين أكثر من جهة معنية، من بينها السجل التجاري والضرائب والتأمينات.

واستمع إلى شرح حول أسلوب التشغيل داخل المركز، الذي يعتمد على تنظيم تقديم الخدمة وتقليل زمن الانتظار، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المتعاملين وتحسين جودة الأداء.

وأكد محافظ أسيوط أن تطوير آليات تقديم الخدمات يمثل محورًا رئيسيًا في دعم بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات وتقديمها بشكل منظم يعزز من ثقة المستثمرين ويدعم خطط التنمية بالمحافظة، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما شملت الجولة تفقد قاعة المحاسب إبراهيم أبو العيون، والتي تم تجهيزها لاستقبال الفعاليات والاجتماعات، إلى جانب متابعة مكتب هيئة تنمية الصعيد داخل مقر الغرفة، والاطلاع على مستوى التجهيزات به.

وفي ختام الجولة، التقى المحافظ بعدد من العاملين والمترددين على المركز، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة، حيث أكدوا أن المركز يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت، مشيدين بحسن التنظيم وسرعة الإنجاز.