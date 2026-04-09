“الليلة الكبيرة” على مسرح جامعة أسيوط ضمن مهرجان الإبداع المسرحي الـ14

شهدت جامعة أسيوط،مساء أمس الأربعاء، العرض المسرحي “أوبريت الليلة الكبيرة”، المشارك ضمن فعاليات مهرجان الإبداع المسرحي الرابع عشر، وذلك على مسرح مركز النيل بالجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وجاء العرض في إطار مشروع “المليون متفرج” (مسرح المواجهة والتجوال)، المقام برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة، والذي يستهدف نشر الوعي الثقافي والفني بين مختلف فئات المجتمع، وخاصة طلاب الجامعات، وتشجيعهم على الانخراط في الأنشطة الإبداعية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن طلاب جامعة أسيوط هم محور اهتمام الجامعة، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على دعم مواهبهم وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات، وخاصة الأنشطة الثقافية والفنية التي تُسهم في بناء شخصية متكاملة وواعية. وأضاف أن الجامعة تفتح أبوابها دائمًا أمام إبداعات طلابها، وتعمل على توفير بيئة داعمة ومحفزة تساعدهم على التعبير عن أنفسهم واكتشاف طاقاتهم، بما يعزز لديهم روح الانتماء والفخر بجامعتهم ووطنهم.

وأُقيمت الفعالية تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور جمال عبد الناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، و خالد خليل مدير عام فرع ثقافة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، و محمد جمعة مدير إدارة الفنون برعاية طلاب الجامعة، و رشا جلال رئيس قسم الفنون المسرحية والموسيقية بالإدارة، و محمد الشرقاوي مدير مشروع “المليون متفرج” (مسرح المواجهة والتجوال) بوزارة الثقافة.

وعلى هامش العرض، تم تنظيم معرض “إبداعات شباب جامعة أسيوط” تحت إشراف الأستاذة شيري وجدي رئيس قسم الفنون التشكيلية بإدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، والذي عكس مواهب الطلاب الفنية وإبداعاتهم المتنوعة. كما أُقيم معرض للهيئة العامة للكتاب بالتنسيق مع مشروع “المليون متفرج”، تم خلاله توزيع 150 كتابًا مجانًا على طلاب الجامعة، بإشراف هاني عبد السميع المسئول عن المعرض.

وشهدت الفعالية حضور أعضاء لجنة تحكيم المهرجان، ومن بينهم الدكتور وجدي نخلة العميد السابق لكلية التربية النوعية، والدكتور محمد ثابت بداري العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس بجامعتي أسيوط والأزهر، والعاملين بالجامعة، وممثلي وزارة الثقافة، وحشد من الطلاب.

جدير بالذكر أن “أوبريت الليلة الكبيرة” عُرض لأول مرة في ستينيات القرن الماضي، بمشاركة نخبة من فناني العرائس في مصر بقيادة المخرج صلاح السقا، ومن تأليف الشاعر صلاح جاهين، وألحان الموسيقار سيد مكاوي، وقد حقق العمل شهرة واسعة داخل مصر وخارجها، ويُعد من أبرز الأعمال التراثية التي تسهم في ترسيخ قيم الانتماء وتعزيز التعبير الإبداعي لدى الجمهور.