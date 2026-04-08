محافظ أسيوط يوجه بتكثيف التفتيش على المنشآت لضمان تطبيق اشتراطات السلامة

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق منظومة السلامة والصحة المهنية داخل مختلف المنشآت، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

وقال المحافظ، إنه وجه بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على المنشآت، للتأكد من الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ونشر ثقافة الوقاية بين العاملين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وأضاف أن مديرية العمل بأسيوط برئاسة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، نفذت حملات تفتيش موسعة على عدد من المنشآت بنطاق مكتب غرب أسيوط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن الرداد، وتعليمات المهندس محمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، في إطار تعزيز تطبيق الاشتراطات الوقائية داخل مواقع العمل.

نفذت الحملات بقيادة كيميائي خالد مرغني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وبمشاركة مهندس أشرف يوسف مدير المكتب، ومهندسة صفاء مصطفى كبير المفتشين.

وشملت الحملات المرور على عدد من المنشآت من بينها شركة النصر للمقاولات (حسن علام)، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي (ديوان 3)، ومستشفى القلب الجامعي، ومدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية، وشركة بتروتريد للغازات البترولية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الجولات تضمنت التواجد وسط العاملين وتنفيذ ندوات توعوية حول تشريعات السلامة والصحة المهنية في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وأهمية إعداد خطط الطوارئ والتدريب المستمر عليها، إلى جانب التوعية بمخاطر بيئة العمل المختلفة وسبل الوقاية منها.

وأكد المحافظ أن الحملات أسفرت عن رصد بعض المخالفات، حيث تم تصحيح عدد منها فورًا، مع توجيه المنشآت بسرعة إزالة باقي الملاحظات، وإخطار المديرية عقب الانتهاء منها، فضلًا عن مناقشة أبرز التحديات ووضع حلول عملية لها، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ورؤية مصر 2030.