قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهين: الدبلوماسية المصرية حمت الأمن القومي العربي وأثرت إيجابيًا على السلام الإقليمي
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
الرئيس السيسي ورئيس جامبيا يتفقان على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
80 شهيدا وأكثر من 400 مصاب.. غارات إسرائيلية دامية تضرب بيروت وتضع القطاع الصحي تحت ضغط هائل
موعد إجازة شم النسيم 2026 في مصر للقطاعين العام والخاص
وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الأورام والعلاجات المبتكرة
أول رد من إيران على الهجوم الإسرائيلي ضد لبنان
لقاء مرتقب غدا في إسلام آباد.. أمريكا وإيران على طاولة التهدئة وسط تهديدات بهرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التضامن تشارك ضمن الوفد المصري في الزيارة الدراسية حول " إجراءات اللجوء في سياق تدفقات الهجرة

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري في الزيارة الدراسية التي استضافتها العاصمة اليونانية أثينا، حول إجراءات اللجوء في سياق تدفقات الهجرة المختلطة وتحديد الفئات المستضعفة، وذلك في إطار مشروع الحماية الإقليمي التابع لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء لدول الجوار الجنوبي، وتعزيزاً للشراكة الإقليمية وتبادل الخبرات الدولية.

افتتح فعاليات الورشة السيد عمرو وزاز، مسؤول التعاون الدولي بوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، والسيدة كونستانتينا باباكوستا، الأمين العام للهجرة بوزارة الهجرة واللجوء اليونانية، والسيد سبيريدون ستاثوليس، الأمين العام لاستقبال طالبي اللجوء بوزارة الهجرة واللجوء اليونانية.

ضم الوفد المصري ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية، فيما مثل وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ  مصطفى عبد الرافع، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية ورئيس وحدة حقوق الانسان بالوزارة.

 وتناولت ورشة العمل نظرة شاملة حول إجراءات اللجوء والحقوق الأساسية وآليات تلبية احتياجات المستضعفين وذوي الاحتياجات الخاصة، وقد ركزت الزيارة على الجانب التبادلي لخبرات الدول، حيث استعرضت الوفود المشاركة تجاربها الميدانية.

وقام الوفد المصري بطرح التجربة المصرية العريضة في استيعاب اللاجئين موضحاً الجهود  والخدمات المقدمة .

هذا وشهدت ورشة العمل تقديم التجربة الوطنية اليونانية لنظام اللجوء المحلي وعرض أمثلة عملية، وتم تنظيم زيارة لمركز الاستقبال وتحديد الهوية فى مالاسكا ومرفق الوصول المغلق لإيواء طالبي اللجوء فى مالاسكا.

وقدمت الجلسات الإطار القانوني الدولي والإقليمي للحقوق الأساسية المطبقة في سياق الوصول إلى الإجراءات، مثل مبدأ عدم الإعادة القسرية والحق في اللجوء، وزودت المشاركين بقاعدة أساسية مشتركة فيما يتعلق بالخطوات المختلفة لإجراءات اللجوء، بما يتماشى مع النظام الأوروبي المشترك للجوء، فضلاً عن دور مسؤولي خط الاتصال الأول وتقدم الجلسات مفهوم الاحتياجات الخاصة وتوفر رؤى أولية حول تحديد حالات الاستضعاف والتركيز بشكل خاص على القُصّر غير المصحوبين بذويهم والضحايا المحتملين للاتجار بالبشر.

كما شملت الزيارة جانباً ميدانياً تضمن تفقد مركز الاستقبال وتحديد الهوية في مالاسكا ( أ ، ب ) ومرفق الوصول المغلق لإيواء طالبي اللجوء هناك بالإضافة إلى تقديم التجربة الوطنية اليونانية لنظام اللجوء المحلي وعرض أمثلة عملية من واقع العمل الميداني.

وشهدت الفعالية مشاركة دولية واسعة لتبادل الخبرات ضمت الدول المدعوة من خارج الاتحاد الأوروبي وهي مصر والجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي: النمسا وبلجيكا والدنمارك وألمانيا واليونان وإيطاليا ومالطا وهولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد.

وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي الوفد المصري العاصمة اليونانية

