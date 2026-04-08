محافظ أسيوط يتفقد تطوير ميدان الشهيد أحمد جلال بحي شرق

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، سير العمل في أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل ميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقًا" بحي شرق.

وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تطوير الميادين والمواقع الحيوية.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس الشيوخ وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط ونوابه، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من رئيس الحي حول معدلات التنفيذ، حيث تم الانتهاء من أعمال رصف المنطقة بالإنترلوك، وإنشاء فاصل خرساني ومعدني لتنظيم الحركة وفصل الاتجاهات القادمة من وإلى نفق "المنفذ" الذي يربط بين حي غرب وحي شرق، تمهيدًا لأعمال الدهانات وتجديد اللافتة التعريفية بالمحافظة، وتطوير الميدان بالتعاون مع الغرفة التجارية.

وأكد محافظ أسيوط أن أعمال التطوير الجارية تراعي الحفاظ على السيولة المرورية ورفع الإشغالات، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة، لافتًا إلى أن تطوير الميدان يسهم أيضًا في إبراز المقومات الجمالية للمحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مع سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، والاهتمام باللمسات الجمالية والحضارية، مع المتابعة المستمرة لضمان تحقيق أفضل النتائج بما يعكس حجم ما تشهده المحافظة من جهود تطوير على مختلف الأصعدة.