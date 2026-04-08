براءة الفنانة التركية هاندا أرتشيل من تعاطى المخدرات

أثارت الفنانة التركية هاندا أرتشيل، حالة واسعة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعدما تم استدعاؤها للتحقيق في إسطنبول على خلفية اتهامات بتعاطي مواد مخدرة.

وأكدت النتائج النهائية للفحوصات المخبرية خلو عينات الدم والشعر الخاصة بها من أي مواد مخدرة أو محظورة.

وأوضح المختبر الجنائي، أن التحاليل الدقيقة جاءت سلبية بالكامل، ما أسقط كل الشبهات التي أثيرت مؤخرًا حولها.

هاندا لم تحضر حفلات خاصة

بينما نفت هاندا بشكل قاطع حضورها أي حفلات خاصة تم تداول أخبار عنها في وسائل الإعلام، مؤكدة أن طبيعة عملها وانشغالها الدائم لا يتركان لها مجالًا لحياة ليلية من هذا النوع.

كما شددت على أنها لا تعرف الأشخاص الذين قيل إنهم ينظمون تلك الحفلات، ولم تتلقَّ يومًا دعوة للمشاركة فيها، بل لم تكن على علم بوجودها من الأساس.

وأكدت أيضًا أنها لم تتعاطَ أي مواد مخدرة أو منشطة في أي مرحلة من حياتها، مشيرة إلى التزامها بأسلوب حياة صحي يتماشى مع مسؤوليتها الفنية وتأثيرها على جمهورها. كما أوضحت أنها لم تشاهد حبيبها السابق هاكان سابانجي، المتهم في القضية ذاتها، يتعاطى أي مواد مخدرة من قبل.