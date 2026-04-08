صاحب 400 أغنية وعاني من مشاكل بالكلى.. معلومات لاتعرفها عن الراحل هاني الصغير

رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية الشاعر الكبير هاني الصغير، الذي أثري الفن بعدد من الأغاني التي تعاون فيها مع كبار المطربين.

وكان آخر ما كتبه هاني الصغير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : عذاب من كل ناحية.. وجراح في القلب صاحية.. ودموع مبقتش سر.. أوجاعي لفة بيا.. وشادة كتير عليا.. ولا عارف منها أفر"."

وكان الراحل قد قدم ما يقرب من 400، أغنية خلال مشراوه الفني الكبير كان اشهرها، "بتشبه عليا" لحسين الجسمي، و"حنيت" و" بعد الليالي لعمرو دياب، و"أجمل نساء الدنيا" لصابر الرباعي، وصولا إلى "قول الكلمتين" لسلطان الطرب جورج وسوف.

كان يعاني الفنان الراحل هاني الصغير من مشاكل في الكلى ويخضع لجلسات غسيل مرتين أسبوعيا.

ومن المقرر تشييع جثمان الراحل عقب صلاة ظهر اليوم، الأربعاء 8 أبريل، من مسجد العائلة بنزلة عليان التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، على أن يُقام العزاء غدًا، الخميس، في دار مناسبات الحافظ بمنطقة البساتين في القاهرة