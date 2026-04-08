تركيا ترحب بوقف إطلاق النار في إيران وضرورة تحويله إلى سلام دائم
دستة أهداف.. الأهلي يكتسح سيدات بيراميدز 12-0
ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش سيرة الصحابي سعيد بن زيد
برئاسة أبو العينين.. الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: وقف إطلاق النار يضع حدًا لمسار تصعيدي خطير وفوضى شاملة
الجامعة العربية تدين الهجمات على لبنان.. وتحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار
حقيقة اختفاء "الربع والنصف جنيه" من الأسواق بعد إعلان طرح العملة الجديدة
مقر خاتم الأنبياء: لسنا تهديداا لدول المنطقة.. ونوصي الحكومات والشعوب بأن تثق بإيران
شاهين: الدبلوماسية المصرية حمت الأمن القومي العربي وأثرت إيجابيًا على السلام الإقليمي
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
إلهام أبو الفتح
مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم النجمة السورية سلاف فواخرجي

أحمد البهى

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن تكريم النجمة السورية سلاف فواخرجي، في حفل افتتاح الدورة العاشرة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 26 أبريل الجاري، وتحمل اسم الفنانة الرائدة عزيزة أمير، بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها.

وأكدت إدارة المهرجان أن تكريم النجمة سلاف فواخرجي يأتي تقديرا لموهبتها كممثلة صاحبة مسيرة فنية متميزة تضم العديد من الأفلام التي تعاونت فيها مع مخرجين كبار وقدمت من خلالها أدوارا تعبر عن واقع المرأة العربية.

وقالت إن سلاف فواخرجي من الممثلات اللاتي لديهن الوعي بأهمية دور المرأة في صناعة السينما، فلم تكتف بالتعاون مع مخرجين بحجم عبد اللطيف عبد الحميد وشريف عرفة، بل كان لديها الجرأة وخاضت تجربة الإخراج في فيلم "رسائل الكرز" سنة 2015، كما تنوعت إسهاماتها في السينما السورية والمصرية، ومؤخرا كان لديها تجربة مهمة في السينما الإيرانية.

ونشأت سلاف فواخرجي في مدينة اللاذقية، وتخرجت في كلية علوم الآثار بجامعة دمشق، كما درست الرسم والنحت، وبدأت مشوارها السينمائي سنة 1997 وهي في سن صغيرة، من خلال فيلم "الترحال" مع المخرج ريمون بطرس، وتوالت بعد ذلك أعمالها السينمائية فتعاونت مع المخرج عبد اللطيف عبدالحميد في فيلم "نسيم الروح"، ثم كانت على موعد مع العمل في السينما المصرية في فيلمين هما "حليم" مع المخرج شريف عرفة سنة 2006، و"ليلة البيبي دول" مع المخرج عادل أديب سنة 2007، لكن عطاءها في السينما السورية ظل متواصلا، فقدمت في سنة 2008 أيضا فيلم "حسيبة" مع المخرج ريمون بطرس في ثاني تعاون بينهما، ثم توالت بعد ذلك أعمالها على الشاشة الفضية، فقدمت فيلم "هوى" مع المخرجة واحة الراهب، وفيلمي "مريم" و"الأم" مع المخرج باسل الخطيب، إضافة لفيلمي "بانتظار الخريف" و"سلمى" مع المخرج جود سعيد، وكان لها تجربة مهمة في فيلم روائي قصير بعنوان "يوم صامت" يتناول مشاكل الصم والبكم وجسدت خلاله شخصية أم صماء وابنها أصم، فضلا عن كتابتها للسيناريو والتعاون في إخراج فيلم "كازي روز" مع المخرج وائل رمضان، كما خاضت مؤخرا تجربة العمل في السينما الإيرانية من خلال فيلم "أرض الملائكة" مع المخرج باباك خواجة باشا، وحصلت عنه على جائزة السيمرغ الذهبي بمهرجان فجر السينمائي.

وتمتلك سلاف فواخرجي مسيرة مهمة ومتنوعة في الدراما التليفزيونية، حيث شاركت في بطولة العديد من المسلسلات الناجحة، مثل "أسمهان" و"كليوباترا" و"رسائل الحب والحرب" و"ملوك الطوائف" و"ذكريات الزمن القادم" و"عصي الدمع" و"شارع شيكاغو" و"أحلام كبيرة" و"اخر أيام الحب" و"شهرزاد الحكاية الأخيرة" و"إسال روحك" و"حدث في دمشق".

يذكر أن الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام، تعقد برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرعاية البنك الأهلي المصري، ونقابة السينمائيين، ومؤسسة دروسوس، وشركة مصر للطيران، وشركة ريد ستار.

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

ترامب ومجتبى خامنئي

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

مفتي الجمهورية يبحث مع وفد أوزبكستان تعزيز التعاون في مجالات تدريب المفتين

امتحانات الأزهر

ننشر جدول امتحانات الأزهر 2026 ابتدائي وإعدادي وثانوي PDF

هل البيع بالتقسيط بزيادة السعر ربا محرم؟

هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربح مشروع أم ربا؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

ورق الغار
ورق الغار
ورق الغار

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد