أنغام تستعد لإحياء حفل بأبو ظبي في هذا الموعد

تستعد الفنانة لإحياء حفل غنائي يوم 25 أبريل الجاري، في امارة أبو ظبي.

ومن المقرر، طرح التذاكر الخاصة بالحفل خلال الساعات القليلة القادمة.

مسلسل اتنين غيرنا

وكان آخر أعمال الفنانة أنغام، تتر مسلسل اتنين غيرنا من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.



وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب.