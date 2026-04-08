الأوقاف تعلن انطلاق مسابقة المتميزين بمراكز الثقافة الإسلامية.. 3 مايو

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق المسابقة الثقافية الكبرى للدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي (2025/2026م)، اعتبارًا من 3 من مايو 2026م، وذلك في إطار دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز روح التنافس العلمي بين الدارسين، واستثمار النجاحات التي حققتها المسابقة خلال الأعوام الماضية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، أن المشاركة في المسابقة تتم من خلال ترشيح خمسة من أفضل الدارسين والدارسات بكل مركز بواسطة عمداء المراكز، لتمثيل مراكزهم في المنافسات التي تشمل عددًا من المحاور العلمية، وهي: العقيدة، واللغة العربية، وأصول الفكر المتطرف، وقضايا ومفاهيم، ومدخل العلوم.

جوائز المسابقة الثقافية

ورصدت الوزارة جوائز مالية متميزة للمراكز الفائزة، حيث يحصل المركز الأول على 50 ألف جنيه، تُوزع بواقع خمسة آلاف جنيه لعميد المركز، وثلاثة آلاف لمدير المديرية، وألفي جنيه لمدير المركز، وثمانية آلاف جنيه لكل متسابق.

كما يحصل المركز الثاني على 30 ألف جنيه، تُوزع بواقع ألفي جنيه لكل من عميد المركز ومدير المديرية، وألف جنيه لمدير المركز، وخمسة آلاف جنيه لكل متسابق، فيما يحصل المركز الثالث على 20 ألف جنيه، تُوزع بواقع ألفي جنيه لكل من عميد المركز ومدير المديرية، وألف جنيه لمدير المركز، وثلاثة آلاف جنيه لكل متسابق.

وتُمنح كذلك عشر جوائز فردية قيمة كل منها ألفا جنيه لأفضل المتسابقين من غير المراكز الفائزة ممن حصلوا على نسبة 85% فأكثر.

وأكدت الوزارة أنه سيتم ترشيح الفائزين من المراكز الأولى، والحاصلين على نسبة 85% فأكثر، للعمل كخطباء بالمكافأة وواعظات متطوعات، بعد اجتياز المقابلة الشفوية بديوان عام الوزارة، بما يعزز الاستفادة من الكفاءات العلمية المتميزة.

وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لتلقي الترشيحات بالإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية هو الأربعاء 15 من أبريل 2026م.

وتُعقد المسابقة بنظام شفوي على مدار أربعة أيام، من خلال عدة تجمعات إقليمية، تشمل:

• تجمع قنا: (قنا – الأقصر – أسوان – سوهاج – البحر الأحمر)

• تجمع أسيوط: (بني سويف – أسيوط – المنيا – الخارجة – الداخلة)

• تجمع الإسماعيلية: (الإسماعيلية – العريش – بئر العبد – دمياط – بورسعيد – السويس)

• تجمع الإسكندرية: (محرم بك – العجمي – مطروح – البحيرة – كفر الشيخ – الحمام)

• تجمع القاهرة: (النور – مدينتي – بين السرايات – الاستقامة – الدقهلية – الفيوم – العبور – القليوبية – الزقازيق – فاقوس – العاشر من رمضان – الغربية – المنوفية)

ويتأهل الفائزون بالمركز الأول من بعض التجمعات، إضافة إلى الأول والثاني من تجمع القاهرة، للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

مواعيد التصفيات

• تبدأ التصفيات الأولية لتجمع (قنا – سوهاج) يوم الثلاثاء 5 من مايو 2026م.

• وتُعقد تصفيات (الإسماعيلية – الإسكندرية) يوم الاثنين 11 من مايو 2026م.

• وتُقام تصفيات تجمع القاهرة يوم الأربعاء 13 من مايو 2026م.

• على أن تُعقد التصفيات النهائية يوم الثلاثاء 19 من مايو 2026م بمسجد الرحمة بالقاهرة.

وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص وزارة الأوقاف على إعداد كوادر علمية مؤهلة، تسهم في نشر الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الدينية والوطنية في المجتمع.