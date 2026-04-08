ديني

الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء

الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف
الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف
إيمان طلعت

أعدَّ قطاع الشئون الدينية بوزارة الأوقاف خطةً دعويةً عقب انتهاء شهر رمضان المعظم؛ بهدف ضبط الأداء الدعوي على أرض الواقع، والارتقاء به، وتحقيق الأهداف المرجوة في نشر الفكر الوسطي الرشيد، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف. وتقوم الخطة على تفعيل المساجد المحورية، من خلال اختيار مسجد واحد داخل كل قرية أو حي بالمدن بجميع الإدارات الفرعية على مستوى المديريات الإقليمية؛ باعتبارها خطوةً عمليةً تسهم في تعظيم دور المسجد، وتعزيز تأثيره المجتمعي، وتنشيط العمل الدعوي داخل القرى والأحياء التي قد يقل فيها النشاط الدعوي.

وتهدف الخطة إلى تنشيط الدعوة داخل القرى وأحياء المدن بصورة منتظمة وواضحة، مع تعزيز حضور أئمة وزارة الأوقاف بالزي الأزهري؛ بما يحقق التواصل المباشر مع الجمهور، ويقوّي الصلة بينهم وبين المسجد، كما تسهم في تكوين جمهور ثابت للدروس والمحاضرات، ورفع مستوى الانضباط والجدية لدى الأئمة، إلى جانب تعزيز الثقة المجتمعية في رسالة المسجد ودور الإمام، وإشعار أهالي القرى بوجود نشاط دعوي فعّال يعزز الروح الإيمانية، ويربطهم بالمسجد.

وانطلاقًا من ذلك، وبالتنسيق مع المديريات الإقليمية، جرى توجيه كل مديرية بإعداد خطة شهرية كمرحلة أولى؛ للبدء الفعلي في تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع؛ بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة في أقرب وقت.

وجرى اختيار المساجد في معظم القرى والأحياء وفق رؤية واضحة تقوم على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من القرى والأحياء على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى؛ بحيث يكون في كل قرية وحي مسجدٌ مُفعَّل يؤدي دوره الدعوي والتوعوي بكفاءة، وذلك وفق معيارين أساسيين:
أولًا: المساجد التي بها أئمة بالفعل لكنها تحتاج إلى تنشيط وهي المساجد التي يضعف أو ينعدم فيها النشاط الدعوي؛ ومن ثم يجري العمل على تكثيف البرامج الدعوية بها لتعظيم أثرها المجتمعي، حيث كُلِّف ثلاثة من أفضل الأئمة وخطباء المكافأة لكل مسجد من هذه المساجد بالمشاركة في إلقاء المحاضرات، وفق رؤية كل مديرية، وبما يتناسب مع احتياجات الواقع، مع مراعاة اختيار الأوقات المناسبة التي يتوافر فيها الحضور الجماهيري.

ثانيًا: المساجد التي لا يوجد بها إمام
وهي المساجد التي تتطلب تدخلًا مباشرًا لتفعيل دور المسجد؛ حتى لا يحدث فراغ قد يُستغل من قِبل من لا صلة لهم بالعمل الدعوي، أو يؤدي إلى إدارة غير منضبطة من بعض الأهالي.

ولذلك أُدرجت هذه المساجد ضمن خطة المساجد المحورية، بتوزيع دعوي منظم داخل الإدارات الفرعية، من خلال الأئمة المشاركين في تنفيذ الخطة؛ بما يضمن تغطيتها دعويًّا، وتحقيق الاستمرارية في الأداء، والوصول إلى أكبر قدر ممكن من التأثير الإيجابي في المجتمع.

ثالثًا: التدوير في درس القافلة الأسبوعي
وفي إطار تنظيم العمل الدعوي ببعض المساجد داخل الإدارات الفرعية، يُوجَّه الأئمة المشاركون في دروس القافلة الأسبوعية – التي تُعقد يوم الاثنين من كل أسبوع – إلى المساجد التي لا يوجد بها أئمة، على أن يتم تدوير هذه القوافل أسبوعيًّا بين المساجد؛ بما يحقق تغطية مستمرة، ويسهم في تعزيز الحضور الدعوي بها.

ويُراعى قيام كل إدارة فرعية بالتنسيق مع المديرية لإعداد خطة منظمة لذلك، مع الحرص على تغطية مساجد الأئمة المشاركين في القافلة بنسبة لا تقل عن (٥٠٪)؛ لضمان عدم تأثر العمل الدعوي في مساجدهم الأصلية.

وقد بلغ إجمالي عدد المساجد المشاركة في الخطة داخل القرى وأحياء المدن (٣٩٢٥) قريةً وحيًّا على مستوى الجمهورية، فيما بلغ عدد الأئمة وخطباء المكافأة المشاركين في تنفيذها (١٠٤٨٧) إمامًا وخطيبًا.

