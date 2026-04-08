هزة أرضية بقوة 4.8 ريختر تضرب شمال غرب مرسى مطروح

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل لــ هزة أرضية قوية اليوم الأربعاء، الموافق 8 أبريل 2026، وذلك في تمام الساعة 01:35 مساءً بالتوقيت المحلي.

​تفاصيل الهزة الأرضية:

​ القوة: 4.80 درجة على مقياس ريختر.

​ الموقع: على بعد 659 كيلومتراً شمال غرب مدينة مرسى مطروح.

​ العمق: 23.63 كيلومتر تحت سطح الأرض.

​الإحداثيات: خط عرض 35.56 شمالاً، وخط طول 22.24 شرقاً.

​وأكد المعهد في بيانه الرسمي أنه لم يرد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة داخل المدن المصرية بشكل مؤثر، كما شدد على عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات نتيجة هذا الزلزال.