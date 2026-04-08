أخلوه من الركاب.. حريق محدود في قطار الفيوم – العياط .. صور

نشب منذ قليل حريق محدود في قطار الفيوم – العياط أثناء مروره في مدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة وأخلي القطار من الركاب وسط تصاعد أدخنة من إحدى عربات القطار.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بتصاعد أدخنة من قطار أثناء مروره في مدينة البدرشين، تم الدفع بقوات الحماية المدنية على الفور مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين نشوب حريق محدود في القطار رقم 143 الفيوم – العياط.

وأخلت القوات القطار من الركاب في العربات القريبة من موقع الحريق لحين إتمام عمليات الإخماد ومنع امتداد النيران لباقي القطار، فيما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط الحادث وتجرى التحريات لكشف ملابسات نشوب الحريق.