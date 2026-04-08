القبض على 7 عناصر إجرامية أطلقوا النار لترهيب المواطنين بشبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بأحد الطرق بالقليوبية دون حدوث ثمة إصابات، معرضين حياة المواطنين للخطر.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو مرتكبى الواقعة (7 عناصر جنائية – مقيمون بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة) وبحوزتهم (4 بنادق خرطوش – 3 فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – كمية لمخدرى "البودر، الهيروين") .

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم بقصد ترهيب وفرض السيطرة على أهالى المنطقة محل الواقعة لوجود خلافات جيرة معهم ، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.