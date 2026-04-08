الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حيل طبيعية لتعطير الجسم بدون مواد كيميائية.. طرق بسيطة تمنحك رائحة جذابة تدوم طوال اليوم

طرق بسيطة تمنحك رائحة جذابة تدوم طوال اليوم
طرق بسيطة تمنحك رائحة جذابة تدوم طوال اليوم
أسماء عبد الحفيظ

في ظل الاهتمام المتزايد بالعناية الشخصية، تبحث الكثير من السيدات عن طرق طبيعية لتعطير الجسم بعيدًا عن العطور الصناعية التي قد تحتوي على مواد كيميائية تسبب الحساسية أو الجفاف للبشرة. ومع ذلك، يمكن الحصول على رائحة منعشة وجذابة تدوم لساعات طويلة باستخدام مكونات طبيعية بسيطة وحيل ذكية من المنزل.

 طرق بسيطة تمنحك رائحة جذابة تدوم طوال اليوم 

 طرق بسيطة تمنحك رائحة جذابة تدوم طوال اليوم 

في هذا المقال نستعرض مجموعة من الطرق الطبيعية التي تساعدك على تعطير جسمك بطريقة آمنة وفعالة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أولًا: الزيوت الطبيعية العطرية

تُعد الزيوت العطرية من أفضل الخيارات لتعطير الجسم بشكل طبيعي، مثل:

زيت اللافندر
زيت الورد
زيت الياسمين

يمكن خلط بضع قطرات من الزيت مع زيت حامل مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز، ثم وضعه على نقاط النبض مثل المعصم وخلف الأذن للحصول على رائحة هادئة تدوم.

 طرق بسيطة تمنحك رائحة جذابة تدوم طوال اليوم 

ثانيًا: استخدام ماء الورد

ماء الورد من أشهر المواد الطبيعية التي تمنح الجسم رائحة منعشة، ويمكن استخدامه بعد الاستحمام مباشرة عن طريق رشه على الجسم أو مسحه بقطنة ناعمة، كما يساعد على ترطيب البشرة وتهدئتها.

ثالثًا: تقشير الجسم بخلطات طبيعية

التقشير يساعد على إزالة الجلد الميت الذي قد يسبب رائحة غير مستحبة، ويمكن استخدام:

سكر + زيت زيتون
قهوة + عسل

يساهم ذلك في تنعيم البشرة وتحسين امتصاص الروائح الطبيعية.

رابعًا: ارتداء ملابس نظيفة من أقمشة مناسبة

اختيار الملابس القطنية النظيفة يساعد على تقليل التعرق واحتفاظ الجسم برائحة منعشة لفترة أطول، مع ضرورة تغيير الملابس الداخلية يوميًا.

خامسًا: الاهتمام بالنظام الغذائي

الأطعمة تؤثر بشكل مباشر على رائحة الجسم، لذلك يُفضل:

  • شرب كميات كافية من الماء
  • تقليل الأطعمة ذات الروائح النفاذة
  • تناول الفواكه والخضروات الطازجة
    سادسًا: استخدام الأعشاب الطبيعية

يمكن إضافة الأعشاب إلى ماء الاستحمام مثل:

النعناع
اللافندر
إكليل الجبل

حيث تمنح الجسم إحساسًا بالانتعاش ورائحة مميزة.

نصائح لثبات الرائحة

وضع مرطب قبل أي زيت عطري يساعد على تثبيت الرائحة
استخدام الفازلين على نقاط النبض قبل وضع العطر الطبيعي
تجنب وضع العطر على بشرة جافة

حيل تعطير الجسم حيل طبيعية لتعطير الجسم بدون مواد كيميائية طرق بسيطة تمنحك رائحة جذابة تدوم طوال اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

ترامب ومجتبى خامنئي

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

ترشيحاتنا

عيد ميلاد ايمي

هشام ماجد يهنئ إيمي سمير غانم باسمها الحقيقي

Goodfellas

في جميع سينيمات الخليج.. رائعة الجريمة Goodfellas تعود للشاشة الكبيرة

نبيل نور الدين

نبيل نور الدين يجري العلاج الطبيعي في دار رعاية الفنانين.. خاص

بالصور

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

ورق الغار
ورق الغار
ورق الغار

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد