حيل طبيعية لتعطير الجسم بدون مواد كيميائية.. طرق بسيطة تمنحك رائحة جذابة تدوم طوال اليوم

في ظل الاهتمام المتزايد بالعناية الشخصية، تبحث الكثير من السيدات عن طرق طبيعية لتعطير الجسم بعيدًا عن العطور الصناعية التي قد تحتوي على مواد كيميائية تسبب الحساسية أو الجفاف للبشرة. ومع ذلك، يمكن الحصول على رائحة منعشة وجذابة تدوم لساعات طويلة باستخدام مكونات طبيعية بسيطة وحيل ذكية من المنزل.

طرق بسيطة تمنحك رائحة جذابة تدوم طوال اليوم

في هذا المقال نستعرض مجموعة من الطرق الطبيعية التي تساعدك على تعطير جسمك بطريقة آمنة وفعالة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أولًا: الزيوت الطبيعية العطرية

تُعد الزيوت العطرية من أفضل الخيارات لتعطير الجسم بشكل طبيعي، مثل:

زيت اللافندر

زيت الورد

زيت الياسمين

يمكن خلط بضع قطرات من الزيت مع زيت حامل مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز، ثم وضعه على نقاط النبض مثل المعصم وخلف الأذن للحصول على رائحة هادئة تدوم.

ثانيًا: استخدام ماء الورد

ماء الورد من أشهر المواد الطبيعية التي تمنح الجسم رائحة منعشة، ويمكن استخدامه بعد الاستحمام مباشرة عن طريق رشه على الجسم أو مسحه بقطنة ناعمة، كما يساعد على ترطيب البشرة وتهدئتها.

ثالثًا: تقشير الجسم بخلطات طبيعية

التقشير يساعد على إزالة الجلد الميت الذي قد يسبب رائحة غير مستحبة، ويمكن استخدام:

سكر + زيت زيتون

قهوة + عسل

يساهم ذلك في تنعيم البشرة وتحسين امتصاص الروائح الطبيعية.

رابعًا: ارتداء ملابس نظيفة من أقمشة مناسبة

اختيار الملابس القطنية النظيفة يساعد على تقليل التعرق واحتفاظ الجسم برائحة منعشة لفترة أطول، مع ضرورة تغيير الملابس الداخلية يوميًا.

خامسًا: الاهتمام بالنظام الغذائي

الأطعمة تؤثر بشكل مباشر على رائحة الجسم، لذلك يُفضل:

شرب كميات كافية من الماء

تقليل الأطعمة ذات الروائح النفاذة

تناول الفواكه والخضروات الطازجة

سادسًا: استخدام الأعشاب الطبيعية

يمكن إضافة الأعشاب إلى ماء الاستحمام مثل:

النعناع

اللافندر

إكليل الجبل

حيث تمنح الجسم إحساسًا بالانتعاش ورائحة مميزة.

نصائح لثبات الرائحة

وضع مرطب قبل أي زيت عطري يساعد على تثبيت الرائحة

استخدام الفازلين على نقاط النبض قبل وضع العطر الطبيعي

تجنب وضع العطر على بشرة جافة