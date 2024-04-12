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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سعره غالي جدا .. طريقة صنع اللوشن المعطر بمواد طبيعية 100٪

صدى البلد

يعمل اللوشن المعطر على تعطير الجسم بطريقة صحية لاتؤذي الجلد لذا يجب شراءه من مكان موثوق.

ومعظم أنواع اللوشن المصنعة من مواد آمنة على الجلد باهظة الثمن لايمكن للجميع شرائها والأنواع الرخيصة تدمر الجلد وتسبب أمراضا خطيرة.

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 نقدم طريقة صنع لوشن معطر للجسم بمواد طبيعية بنسبة مائة في المائة وفقا لما جاء في موقع love tokon

 

مكونات اللوشن:

1/2 كوب (115 جرام) زيت جوز الهند.
1/4 كوب (57 جرام) زبدة الشيا.
1/4 كوب (57 جرام) زيت اللوز الحلو.
1 ملعقة كبيرة (15 مل) عصير الصبار.
1 ملعقة كبيرة (15 مل) زيت فيتامين هـ.
10-15 قطرة من الزيت العطري المفضل لديك (اختياري).

زيت جوز الهند
زيت جوز الهند

طريقة عمل اللوشن:

في وعاء صغير، امزج زيت جوز الهند وزبدة الشيا وزيت اللوز الحلو.
سخني المزيج على نار خفيفة حتى تذوب الزبدة والزيوت تمامًا.
أزل المزيج من النار واتركه يبرد قليلاً.
في وعاء منفصل، اخلطي عصير الصبار وزيت فيتامين هـ.
أضيفي مزيج عصير الصبار إلى مزيج الزيت ببطء، مع التحريك باستمرار حتى يصبح المزيج ناعمًا ومتجانسًا.
أضيفي الزيت العطري المفضل لديك، إذا رغبت في ذلك.
انقلي اللوشن إلى وعاء محكم الإغلاق.
احتفظي باللوشن في مكان بارد وجاف.

اللوشن طريقة عمل اللوشن طريقة صنع اللوشن لوشن الجسم الزيت العطري تدمر الجلد

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