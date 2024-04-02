ظهر فى السوق .. كيف تعرف البطيخ المحقون كيماوي من السليم

ظهر البطيخ في الأسواق مؤخرا وعادة تظهر الشائعات كل عام عن أنه محقون مواد كيميائية تسرع نضجه ولكنها تشكل خطورة كبيرة على الانسان وتسبب أمراض عديدة من بينها السرطان.

نعرض أهم العلامات التى تساعد على معرفة البطيخ المحقون كيماوي والفاسد من خلال موقع “ ديلي ميل”.

علامات البطيخ المحقون كيمياوي

وجود بقع حمراء داكنة على قشرة البطيخ الخارجية.

وجود شقوق أو ثقوب صغيرة في قشرة البطيخ.

وجود رائحة كيميائية قوية من البطيخ سواء وهو سليم أو بعد فتحهه.

طعم البطيخ غير طبيعي أو مر أو يخلو من الحلاوة

سترى علامة محترقة قليلاً داخل البطيخ بسبب المواد الكيميائية

الثقوب أو الشقوق الصغيرة داخل البطيخ.

يفسد البطيخ إذا ترك من 2-3 أيام خارج الثلاجة دون فتحه.

البطيخ الفاسد

علامات البطيخ غير صالح للاستهلاك الآدمى

يكون البطيخ فاسدا لأسباب أخرى غير الحقن بالمواد الكيميائية مثل إصابته أثناء وجوده فى الأرض بمرض ما مما يجعله غير صالح للاستهلاك.

وإليكم أهم علامات هذا النوع من البطيخ الفاسد ، وهى:



القشرة

تجنب البطيخ ذو القشرة الفاتحة أو الباهتة أو التي تحتوي على بقع بنية أو صفراء.



اللب

يجب أن يكون لون اللب أحمر فاتحًا، وناعمًا، وخاليًا من البقع البيضاء أو الصفراء وتجنب البطيخ ذو اللب الباهت أو ذو الألياف البيضاء السميكة.



الشكل

يجب أن يكون شكل البطيخ متماثلًا، دون نتوءات أو تشوهات وتجنب البطيخ ذو الشكل غير المتماثل أو الذي يحتوي على انتفاخات أو انبعاجات.



الوزن

يجب أن يكون البطيخ ثقيلًا بالنسبة لحجمه وارفع البطيخ وشعر بوزنه، ويجب أن تشعر أنه مليء بالماء وتجنب البطيخ الخفيف الذي يشعر بالفراغ.



الصوت

عند الطرق على البطيخ بإصبعك، يجب أن يصدر صوتًا أجوفًا وتجنب البطيخ الذي يصدر صوتًا مكتومًا، فقد يكون ذلك علامة على أنه جاف أو فاسد.