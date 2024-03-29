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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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موعد الكسوف الكلي 2024 بالساعة والدقيقة.. أهم المعلومات عنه

الكسوف
الكسوف

يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد الكسوف الكلى للشمس حيث أنه من الظواهر الطبيعية الفريدة التى نادرا ما تحدث.

ويرغب الكثير من الأشخاص فى معرفة موعد الكسوف الكلى للشمس للاستعداد لمتابعته ومشاهدة هذه الظاهرة الفريدة التى لا تتكرر كثيرا والاستمتاع بها، كما أن معرفة موعد الكسوف الكلى للشمس للاستعداد لها حتى لايتعرضوا لتأثيرات الكسوف الضارة.

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ونقلا عن موقع ناسا نعرض لكم فى هذا التقرير موعد الكسوف الكلى للشمس 2024 وأهم المعلومات عنه .

 

ما هو الكسوف الكلي للشمس

 

يحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يحجب القمر الشمس تمامًا، تاركًا سماء النهار مظلمة لفترة قصيرة. تُعدّ هذه الظاهرة مشهدًا نادرًا وجميلًا، حيث لا تحدث إلا في بعض الأماكن على الأرض كل عام.

موعد الكسوف الكلي للشمس فى 2024

موعد الكسوف الكلي للشمس فى 2024  هو يوم  8 أبريل القادم ويبدأ بشكل جزئي فى حوالى الخامسة مساء ويستمر حوالى 10 ساعات ويكن موعد الكسوف الكلى فى الفترة مابين  الثامنة مساء إلى 10 مساء ، ولكن رجح العلماء أن يكون فى الساعة 9,17 مساء بالتوقيت المحلي، ويستمر 4 دقائق و28 ثانية بدأ من موعد حدوث الكسوف الكلى الكامل.

تغطة القمر للشمس فى الكسوف الكلى
تغطة القمر للشمس فى الكسوف الكلى

أين يمكنني مشاهدة الكسوف الكلي

يمكن مشاهدة الكسوف الكلي فقط من مساره وسيبدأ في المكسيك ويمتد عبر تكساس وأوكلاهوما وأركنساس وميسوري وإلينوي وإنديانا وأوهايو ونيويورك وبنسلفانيا وفيرمونت ونيوهامبشاير وماين قبل أن يتوجه فوق شمال الأطلسي ويمكنك العثور على خرائط لمسار الكسوف بالتفصيل على موقع ناسا لمعرفة موعد حدوث الكسوف الكلي للشمس فى تلك البلاد بالساعة والدقيقة.

الكسوف
الكسوف

مشاهدة الكسوف الكلي بأمان

من المهم جدًا اتباع احتياطات السلامة عند مشاهدة الكسوف الكلي للشمس 2024 ، ولا تنظر أبدًا إلى الشمس مباشرةً  حتى عند اختفاء ضوء الشمس لأنه يعرض النظر للخطر، و يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف دائم للعين، وإليكم نصائح لمشاهدة الكسوف الكلي بأمان:

استخدم نظارات الكسوف الشمسية المعتمدة من ISO.
استخدم جهاز عرض شمسي.
شاهد الكسوف من خلال التلسكوب أو المنظار باستخدام مرشح شمسي.
لا تصور الشمس مباشرةً أثناء الكسوف الكلى 

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