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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

عشبة مهملة تعالج 11 مرضا أبرزها تسوس الأسنان .. تعرف عليها

صدى البلد

تعد المريمية من الأعشاب متعددة الفوائد تشتهر بخصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وتستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات.

ووفقا لما جاء فى موقع “ فارمسي” نعرض أهم فوائد المريمية الصحية:

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تحسن المريمية من الذاكرة والتركيز.
تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.
تخفف من آلام المعدة وعسر الهضم.
تقلل من الغازات والانتفاخ.
تساعد على علاج نزلات البرد والتهاب الحلق.
تقلل من السعال والتهاب الشعب الهوائية.
تعالج المريمية التهابات اللثة.
تقلل المريمية من تسوس الأسنان.
تقلل من أعراض انقطاع الطمث.
تخفف من آلام الدورة الشهرية.
تعزز من صحة البشرة والشعر.

المريمية التهابات اللثة التهاب الحلق التهاب الشعب الهوائية البشرة والشعر الدورة الشهرية الغازات والانتفاخ أعراض انقطاع الطمث

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