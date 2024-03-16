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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

جربه على نفسه.. محمد هانى الناظر يكشف خطوات عمل سيروم للشعر

محمد الناظر
محمد الناظر

تعد مشاكل الشعر من أكثر المشكلات المؤرقة للنساء والرجال وتوجد أنواع عديدة من المشكلات مثل الهيشان والضعف لذا يلجأ كثيرون لاستخدام منتجات باهظة الثمن من أجل العناية بالشعر .

كشف الدكتور محمد هانى الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ونجل الطبيب الراحل دكتور هانى الناظر، عن مكونات أفضل سيروم لترطيب وتمشيط الشعر من مواد طبيعية

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وقال دكتور محمد هانى الناظر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أفضل دائما استخدام المواد الطبيعية على المستحضرات الصناعية لذا فكرت فى تحضير سيروم طبيعي للشعر وتجربته علي قبل الإفصاح عنه للتأكد من نتائجه. 

وأوضح دكتور محمد الناظر أن سيروم الشعر مكون من زيت جوجوبا وزيت الأرجان وزيت اللافندر  وجميعها مواد مرطبة للشعر بقوة، والمادة الأخيرة تضاف حسب الرغبة مع العلم أن رائحة اللافندر تكن قوية.


ونصح دكتور محمد الناظر بخلط كميات متساوية من الزيوت المذكورة ووضعها فى عبوة محكمة الغلق “ تفضل أن تكون ذو لون قاتم”، مشددا على ضرورة اختيار زيوت جيدة من مكان موثوق حتى لا تتسبب فى أضرار للشعر .

و بين دكتور محمد الناظر أن استخدم قطرات بسيطة من السيروم على الشعر بعد غسله وتنشيفه وحققت نتائج رائعة فى علاج الهيشان وتسريح الشعر ولم يستخدم أى نوع شامبو. 

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