بربع الثمن.. أرخص طريقة لعمل وتخزين الكفتة قبل رمضان

ترغب الكثير من النساء فى معرفة طريقة عمل وتخزين كفتة الباذنجان خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم لأنها توفر الكثير من الوقت والجهد وتكلفتها أقل بكثير من أنواع الكفتة الأخرى.

نعرض لكم فى السطور التالية طريقة عمل كفتة البالباذنجان والبطاطس من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير أرخص كفتة

بطاطس مسلوقة مهروسة

نصف كيلو باذنجان مشوي

ملعقة صغيرة كمون

فص ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

عصير طماطم

طماطم مبشورة

نصف كوب شبت مفروم

زيت ذرة

دقيق

كفتة باذنجان



طريقة عمل أرخص كفتة

• ضعي البطاطس والباذنجان فى الكبة مع تشكيلة التوابل والملح والفلفل الأسود واخفقيهم حتى يتجانسوا جيدا

• شكلي كفتة الباذنجان صوابع وقلبيها من كل الاتجاهات فى الدقيق ثم ضعيها فى علب الحفظ أو الاكياس المناسبة للحفظ وتخزن في الفريزر لحين الاستخدام .