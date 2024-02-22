وداعا هاني الناظر .. مواقف إنسانية لا تنسى وحملات دعم

سادت حالة من الحزن بعد وفاة دكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، بين المصريين والعرب ونشطاء السوشيال ميديا على رحيل هذا الطبيب الشهير.

بالإضافة إلى تبرعات دكتور هانى ناظر للجمعيات الخيري والروشتات المجانية إلا أن هناك مواقف إنسانية بارزة للراحل دكتور هانى الناظر لا تنسى، نستعرض لكم أبرزها:

دعم ضحايا الرويعي

ومر المصريون ببعض الأحداث الخطيرة فى الـ 15 سنة الأخيرة كان لدكتور هانى الناظر العديد من المواقف الانسانية والحملات الخيرية منها حريق الرويعي

دشن الدكتور هانى الناظر حملة لدعم ضحايا حريق الرويعى بالعتبة من بائعين ومصابين بكافة الطرق ولم يجمع تبرعات بل ساهم فى دعوة المؤسسات الكبري وشركات المحمول للتبرع للمؤسسات الخيرية التى طالبها بتخصيص أرقام حسابات للتبرع لهؤلاء الضحايا ، كما استقبل مصابي الحريق فى عيادته الخاصة وعالجهم بالمجان.

طفل قشر السمك

طفل قشر السمك



تعد حالة الطفل محمد السيد من الإسماعيلية من الحالات التى تداولها نشطاء السوشيال ميديا بشكل كبير فى الآونة الماضية، فقد أصيب بمرض جلدي غريب وصعب يسمى قشر السمك وأعلن دكتور هانى الناظر عن دعمه لهذه الحالة واستقبالها فى عيادته الخاصة وأعطى العلاج بالكامل لجدته واتفق الراحل دكتور هانى الناظر معها علي استمرار متابعة حالته.



طفل الجلد الفقاعي

منذ فترة ضجت مواقع التواصل الاجتماعى بحالة الطفل حسام فتحى المصاب بمرض الجلد الفقاعى وهو يتسبب فى تساقط الجلد عن الجسم وأعلن الدكتور هانى الناظر عن تبني حالته بعيادته واجرى كافة الفحوصات اللازمة عليه وتولى متابعته حتى التعافى .

طفلة وجه القمر

طفلة وجه القمر التى تدعى سلمى حمادة إبراهيم المصابة بمرض نادر يطلق عليه أطفال القمر هذا لأن أشعة الشمس تسبب تشوهات كبيرة للطفل فى وجهه وينصح بعدم خروجه من المنزل إلا فى الليل ويحدث بسبب خلل جيني وزواج الأقارب.

وعندما ذهبت الطفلة سلمى حمادة لعيادة دكتور هانى الناظر قام باستقبالها والترحيب بها مجانا، و منحها مجموعة أدوية لمعالجة التشوه الذي حدث في وجهها بسبب أشعة الشمس وبعد متاهة أهل الطفلة معها كشف لهم هانى الناظر أنه إذا لم تتعرض الطفلة للشمس لكان المرض لم يحدث لها أى تشوه.