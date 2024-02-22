عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وداعا هاني الناظر .. مواقف إنسانية لا تنسى وحملات دعم

هانى الناظر
هانى الناظر

سادت حالة من الحزن بعد وفاة دكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، بين المصريين والعرب ونشطاء السوشيال ميديا على رحيل هذا الطبيب الشهير.

بالإضافة إلى تبرعات دكتور هانى ناظر للجمعيات الخيري والروشتات المجانية إلا أن هناك مواقف إنسانية بارزة للراحل دكتور هانى الناظر لا تنسى، نستعرض لكم أبرزها:

بعد ارتفاع أسعار البن.. كيف تتعافى من إدمان الكافيين

أفضل بدائل القهوة بنفس التأثير والفوائد

وصل 900 جنيه.. كيف تعرف البن المغشوش من الأصلي

البن عدى اللحمة.. أرخص بديل للقهوة لزيادة التركيز

دعم ضحايا الرويعي 

ومر المصريون ببعض الأحداث الخطيرة فى الـ 15 سنة الأخيرة كان لدكتور هانى الناظر العديد من المواقف الانسانية والحملات الخيرية منها حريق الرويعي 

دشن الدكتور هانى الناظر حملة  لدعم ضحايا حريق الرويعى بالعتبة من بائعين ومصابين بكافة الطرق ولم يجمع تبرعات بل ساهم فى دعوة المؤسسات الكبري وشركات المحمول للتبرع للمؤسسات الخيرية التى طالبها بتخصيص أرقام حسابات للتبرع لهؤلاء الضحايا ، كما استقبل مصابي الحريق فى عيادته الخاصة وعالجهم بالمجان.

 

 

طفل قشر السمك 

طفل قشر السمك


تعد حالة الطفل محمد السيد من الإسماعيلية من الحالات التى تداولها نشطاء السوشيال ميديا بشكل كبير فى الآونة الماضية، فقد أصيب بمرض جلدي غريب وصعب يسمى قشر السمك وأعلن دكتور هانى الناظر عن دعمه لهذه الحالة واستقبالها فى عيادته الخاصة وأعطى العلاج بالكامل لجدته واتفق الراحل دكتور هانى الناظر معها علي استمرار متابعة حالته.

طفل الجلد الفقاعي

منذ فترة ضجت مواقع التواصل الاجتماعى بحالة الطفل حسام فتحى المصاب بمرض الجلد الفقاعى وهو يتسبب فى تساقط الجلد عن الجسم  وأعلن الدكتور هانى الناظر عن تبني حالته بعيادته واجرى كافة الفحوصات اللازمة عليه وتولى متابعته حتى  التعافى .

 

طفلة وجه القمر 

طفلة وجه القمر التى تدعى سلمى حمادة إبراهيم المصابة بمرض نادر يطلق عليه أطفال القمر هذا لأن أشعة الشمس تسبب تشوهات كبيرة للطفل فى وجهه وينصح بعدم خروجه من المنزل إلا فى الليل ويحدث بسبب خلل جيني وزواج الأقارب.

وعندما ذهبت الطفلة سلمى حمادة لعيادة دكتور هانى الناظر قام باستقبالها والترحيب بها مجانا، و منحها مجموعة أدوية لمعالجة التشوه الذي حدث في وجهها بسبب أشعة الشمس وبعد متاهة أهل الطفلة معها كشف لهم هانى الناظر أنه إذا لم تتعرض الطفلة للشمس لكان المرض لم يحدث لها أى تشوه.

هاني الناظر الدكتور هاني الناظر وفاة دكتور هانى الناظر مواقف إنسانية لدكتور هانى الناظر حملات هانى الناظر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن اصطدام طائرة بعثة الأهلي في غانا

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

مليون دولار ويبقى في الأهلي .. صفقة نارية محتملة بالمارد الأحمر

موضوعات متعلقة

وفاة هانى الناظر.. لأول مرة جمال شعبان يتملكه الحزن فماذا قال؟

وفاة هاني الناظر.. تفاصيل الأيام الأخيرة قبل رحيله

وفاة دكتور هانى الناظر.. موعد ومكان الجنازة

8 طرق طبيعية لزيادة التركيز وتحسين الانتباه

طريقة عمل جيلي بالفاكهة لنجلاء الشرشابي

التعب المتكرر وتدلي الجفون.. علامة على مرض شائع

طريقة عمل أرز بالبابريكا .. أحلى طبق جانبي

احترس.. أدوية تسبب آلام عضلات الجسم

ترشيحاتنا

لزيادة النقد الأجنبي.. الحوار الوطني مثمنا توقيع الحكومة أكبر صفقة استثمار مباشر

وداعا هاني الناظر .. مواقف إنسانية لا تنسى وحملات دعم

وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام المالي الدولي للقضاء على الفقر

مصر "منورة" في رمضان.. المصريون يعبرون عن فرحتهم بقرار عدم انقطاع الكهرباء

انفراجة قريبة.. التفاصيل الكاملة لمباحثات ما قبل "صفقة الهدنة" بين حماس وإسرائيل

بعد نشر الواقعة بصدى البلد.. الداخلية تضبط المتهمين بالنصب على مواطن في الأقصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان وحذاء غريب جدا.. درة تثير الجدل بظهورها الأخير

أبيض×أسود.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| صور

فستان جريء.. سارة سلامة تشعل السوشيال ميديا بأحدث صور

المنشور الأخير | رسالة مؤثرة من طفلة لـ هاني الناظر قبل وفاته

فيديو

قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ