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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ارتفاع أسعار البن.. كيف تتعافى من إدمان الكافيين

البن
البن

 يعد ارتفاع أسعار البن بمثابة كارثة لمدمني القهوة والكافيين الذين يتناولون عدة أكواب في اليوم.

وارتفع سعر البن بشكل كبير حيث اقتربت أقل أنواعه من 600 جنيه وأغلى الأنواع يصل إلى 1000 جنيه للكيلو، بل وتتجاوز بعض الماركات هذا السعر.

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ووفقا لما جاء في موقع “فارمسي”؛ نعرض لكم كيفية علاج إدمان الكافيين، وتقليل القهوة دون تعب.

تقليل استهلاك الكافيين تدريجيًا

من المهم التوقف عن تناول الكافيين بشكل مفاجئ، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى أعراض انسحاب مزعجة بدلاً من ذلك، قلل من كمية الكافيين التي تتناولها تدريجيًا على مدار أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

استبدل المشروبات الغنية بالكافيين ببدائل خالية من الكافيين

هناك العديد من البدائل الخالية من الكافيين للمشروبات الغنية بالكافيين، مثل الشاي العشبي والماء المنكه والقهوة منزوعة الكافيين.

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احصل على قسط كافٍ من النوم

يمكن أن يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم على تقليل رغبتك في الكافيين. حاول النوم لمدة 7-8 ساعات كل ليلة.

ممارسة الرياضة بانتظام

يمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة بانتظام على زيادة مستويات الطاقة لديك بشكل طبيعي، مما قد يقلل من حاجتك إلى البن و الكافيين.

تجنب المشروبات الغازية والسكريات

يمكن أن تزيد هذه المشروبات من أعراض انسحاب الكافيين، مثل الصداع والتعب ويمكن تجنب حدوثها بخفض البن بالتدريج.

استشر طبيبك

إذا كنت تعاني من صعوبة في التوقف عن تناول الكافيين، فقد ترغب في استشارة طبيبك و يمكن أن يقدم لك طبيبك النصائح والدعم، وقد يصف لك دواءً للمساعدة في تخفيف أعراض الانسحاب.

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