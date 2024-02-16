البن عدى اللحمة.. أرخص بديل للقهوة لزيادة التركيز

ارتفعت أسعار البن فى الفترة الأخيرة بشكل خيالي، حيث وصل سعر كيلو البن السادة لأرخص الأنواع المضمونة 600 جنيه تقريبا، بينما وصل سعر كيلو البن المحوج 700 جنيه أما سعر كيلو البن المحوج دوبل فاتح 840 جنيه، وبلغ سعر كيلو البن المحوج سوبر فاتح 880 جنيها .

ولم يتوقف جنون الأسعار عند هذا الحد بل بعض الشركات وصل لديها سعر كيلو البن لـ 1000 جنيه مما يمثل كارثة لعشاق ومدمنى القهوة الذين لا يستطيعون التركيز فى العمل والدراسة دونها.

ولكن مالا يعرفه كثيرون أن هناك مشروب رخيص جدا يساعد فى زيادة التركيز والاستمرار فى العمل مثل القهوة وله فوائد أخرى عديدة، وهو النعناع.

قد يتعجب الاشخاص من أن النعناع يكون أفضل بديل للقهوة ولكن فى الحقيقة هو يعمل على تحسين التركيز والذاكرة عن طريق تنشيط خلايا المخ ذاتها دون ضغط عليها أو إجهادها، كما يعمل على زيادة التركيز عن طريق تقليل التوتر المتسبب فى انخفاض الاستيعاب والتركيز.

ووفقا لما جاء فى موقع “equinoxkombucha ” أثبتت الأبحاث النعناع يعمل على تحسين وظائف المخ مما يساعد على زيادة اليقظة وقدرات الذاكرة، وكذلك منع التعب العقلي ولكن تتوقف درجة الاستفادة من النعناع حسب نوع سلالته، كما يمكن خلطته بمشروبات أخرى تساعد على زيادة التركيز أو علاج التوتر مثل اليانسون والروز مارى والشاي الأسود.

الشاي الأسود

فوائد مشروب النعناع الأخرى

يحتوى على أقوى المعادن

يحتوي نبات النعناع على عدد من العناصر الغذائية المختلفة المفيدة للصحة والجسم، مثل: الألياف تحافظ على صحة الأمعاء وفيتامين أ حيث يحسن صحة العين ويمنع أمراض القلب والأوعية الدموية وفيتامين C الذي يدعم جهاز المناعة وإصلاح الأنسجة والكالسيوم للحفاظ على عظام قوية والحديد الذي يدعم صحة الدم.

حمض الفوليك وهو ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء والمنجنيز مفيد لوظيفة الدماغ والأعصاب .

يعد النعناع مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة، مما يساعد على حماية جسمك من الإجهاد التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة ويمكن أن يؤدي الإجهاد التأكسدي إلى التعب وفقدان الذاكرة وآلام المفاصل والصداع والمزيد من الأعراض غير السارة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

فائدة أخرى مذهلة للنعناع هي أنه يمكن أن يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وحتى تخفيف بعض أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS) ومن المعروف أن زيت النعناع على وجه الخصوص يخفف من أعراض القولون العصبي، لأنه يحتوي على المنثول الذي يمكن أن يريح العضلات في الجهاز الهضمي وهذا بدوره يمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل آلام المعدة .

تعزيز جهاز المناعة لديك

يحتوي النعناع على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة أضرار الجذور الحرة ولها تأثير كبير على جهاز المناعة لديك و يعد الحفاظ على نظام مناعة قوي أمرًا ضروريًا لصحة جيدة بشكل عام والوقاية من العديد من الأمراض.

تخفيف أعراض البرد

نزلات البرد سببها فيروس، مما يعني أن النعناع لا يمكن أن يعالج نزلات البرد، لكنه بالتأكيد يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض و تكشف الدراسات أن النعناع يمكن أن يساعد في تحسين التنفس عن طريق الأنف، مما يساعدك على تخفيف احتقان الجيوب الأنفية ومساعدتك على التغلب على أسوأ حالات نزلات البرد.

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حافظ على صحة فمك

ثبت أن النعناع يخفي رائحة الفم الكريهة، مما يجعله مكونًا رائعًا لنكهة معجون الأسنان وغسول الفم والعلكة وعلى الرغم من أن هذه المنتجات تحجب الرائحة فقط، فإن مضغ أوراق النعناع الحقيقية أو شرب النعناع سيقتل البكتيريا ذات الرائحة الكريهة من المصدر ويبطل الرائحة.

يتمتع النعناع بخصائص قوية مضادة للبكتيريا، والنعناع على وجه الخصوص، ويمكن أن يكون رائعًا لتخفيف تقرحات الفم أيضًا.

إدارة التوتر

تشير الأبحاث إلى أن النعناع يمكن أن يساعد في مكافحة مشاعر الإحباط والتعب والقلق . وحتى أن بعض الدراسات تشير إلى أن رائحة النعناع تهدئ أعصابك ، مما يعني أن مجرد تناول النعناع الحلو أو نشر زيوت النعناع في الهواء يمكن أن يفي بالغرض و يمكن أن يقلل من ضغط الدم ويمنع ارتفاع ضغط الدم.

تحسين أعراض الحساسية

يمكن أن يساعد النعناع في تقليل الأعراض المصاحبة لحساسية الغبار والربو بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ويحتوي على عامل مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات يسمى حمض الروزمارينيك الذي له تأثيرات مضادة للحساسية .