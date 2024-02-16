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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حالته تدهورت جدا.. قصة مرض هاني الناظر بالتفاصيل الكاملة

دكتور هانى الناظر
دكتور هانى الناظر

نشر الدكتور محمد ابن الدكتور هانى الناظر ، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، منشور خلال الساعات الماضية على صفحته الشخصية يطالب فيه المتابعين بالدعاء لوالده.

وقال محمد الناظر فى منشوره: "الدكتور هاني الناظر للأسف بعد ما كان اتحسن جدا، حالته تدهورت جامد فجأة محتاجين دعاءكم".

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وتفاعل المتابعون ورواد السوشيال ميديا من مصر والعالم العربي بشكل سريع مع منشور الدكتور محمد هانى الناتظر عن مرض والده وسادت حالة من الحزن على الطبيب الشهير بسبب ارتباطهم به عاطفيا.

قصة مرض دكتور هانى الناظر 


بدأت قصة مرض دكتور هانى الناظر فى بداية شهر أكتوبر الماضية عندما أعلن أنه لن يتمكن متابعة اسئلة محبيه على الصفحة بسبب مرضه وأنه بحاجة للراحة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ويانى دكتور هانى الناظر حينها من الام شديدة بسبب الصداع المتكرر وفور إجراء الأطباء الفحوصات المطلوبة للتمكن من تشخيص المرض بشكل صحيح اكتشف الأطباء إصابته بمرض السرطان وكان الإعلان عن هذا الخبر بمثابة صدمة للجمهور، حيث كان ذلك خلال عدة أيام من منشور الصداع وتلقى دكتور هانى الناظر حينها دعوات الشفاء من مختلف الدول العربية.

بوست مرض هانى الناظر
بوست مرض هانى الناظر


تفاصيل مرض دكتور هانى الناظر 


أعلنت أسرة دكتور هانى الناظر فى نهاية شهر أكتوبر 2023 عن نوع السرطان الذي أصاب دكتور هانى الناظر وهو مرض سرطان ليمفومة بيركت

دخل الدكتور هانى الناظر المستشفى لتلقى العلاج الكيماوي فى شهر أكتوبر 2023 لهزيمة مرض السرطان وعانى حينها من متاعب شديدة بسب طبيعة عمل العلاج ولكنه صمد وتمكن من التعافي سريعا خاصة فى ظل جو الدعم النفسي الكبير من محبيه ودعوات الجمهور الكثيفة.

واستقرت حالة دكتور هانى الناظر عدة أشهر واستمر على العلاج فى المنزل، ولكن زادت أعراض المرض عليه مرة أخرى وعانى من تدهور شديد، مساء الأمس، وبدأ فى الدخول مرحلة العلاج المكثف مرة أخرى، وطالب نجله دكتور محمد الناظر بالدعاء لوالده.

دكتور هانى الناظر
دكتور هانى الناظر

أعراض مرض دكتور هانى الناظر 

ووفقا لما جاء فى موقع healthtree فإن سرطان ليمفومة بيركت 
تشمل العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان الغدد الليمفاوية بوركيت ما يلي:
تورم العقد الليمفاوية: غالبًا ما تكون هذه هي العلامة الأولى لسرطان الغدد الليمفاوية في بوركيت. قد تتضخم العقد الليمفاوية في الرقبة أو الإبط أو الفخذ وقد تكون غير مؤلمة.

انتفاخ البطن أو الألم: يمكن أن يؤثر المرض على الأعضاء الموجودة في البطن، مما يسبب التورم أو الألم، وهذا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقدان الشهية والغثيان والقيء.

الحمى والتعرق الليلي وفقدان الوزن: هذه هي الأعراض الجهازية التي يمكن أن تحدث مع أي نوع من سرطان الغدد الليمفاوية، بما في ذلك سرطان الغدد الليمفاوية بوركيت. 

التعب: يمكن أن يكون هذا نتيجة للمرض نفسه أو أحد الآثار الجانبية للعلاجات.

سهولة الإصابة بالكدمات أو النزيف: يمكن أن يحدث ذلك إذا كان المرض يؤثر على نخاع العظم، مما يؤدي إلى انخفاض عدد الصفائح الدموية اللازمة لتخثر الدم.

ضيق في التنفس أو السعال: يمكن أن يحدث هذا إذا انتشر المرض إلى الصدر أو كان يضغط على القصبة الهوائية.

السعال
السعال


علاقة دكتور هانى الناظر بمتابعيه 


ارتبط الجمهور من مصر والعالم العربي بشكل قوي  بدكتور هانى الناظر طوال السنوات الماضية، فلم تكن العلاقة قاصرة على الاستفادة من خبرته الطبية من خلل متابعة أراءه فى الموضوعات الطبية والشائعات الصحية التى يتم تداولها فى السوشيال ميديا ، ولكن بسبب الجانب الإنساني

يعد الجانب الإنسانى فى حياة دكتور هانى الناظر من أكثر الأمور المسيطرة عليه والتى تظهر فى منشوراته على الفيس بوك التى تحث على التحلى بالأخلاق الحميدة والرقي فى التعامل والتغافل عن الأخطاء، وتوجيه النصائح للساتفادة من قضايا الرأى العام فى حياتنا الشخصية هذا فضلا عن مساعدة المحتاجين والحالات غير المقتدرة ماديا على علاج الأمراض الجلدية.

 

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