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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير من وضع اللبن فى باب الثلاجة.. وهذه الطريقة الصحيحة لحفظه

اللبن
اللبن

ارتفع سعر اللبن بعد زيادة سعر الدولار بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة وهو من الأطعمة الأساسية فى أى منزل لذا فلابد من الحفاظ عليه لأطول فترة دون تلف حتى لا يتم إلقاء أى كمية منه.

ووفقا لما جاء فى موقع “eatingwell ” يعتقد الكثير من الأشخاص أن حفظ اللبن فى باب الثلاجة هو أحد الطرق الصحيحة لتخزينه ولكن وضعه بهذه الطريقة يجعله أكثر عرضة للتلف لأنه في كل مرة تفتح فيها الباب، فإنك تعرض المحتويات لدرجات حرارة أكثر دفئًا. 

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فعند حفظ اللبن يجب مراعاة أنه يحتاج إلى درجات حرارة باردة ثابتة لمنع نمو البكتيريا ، من الأفضل تخزين اللبن على الرف باتجاه الخلف حيث تكون درجات الحرارة أكثر برودة.

اللبن
اللبن

 طريقة أخرى لحفظ اللبن
هناك طريقة أخرى لجعل الحليب يدوم لفترة أطول وهي تجميده تعرف على كيفية تجميد الحليب ، وهي طريقة مناسبة لمنع هدر الطعام عندما تعلم أنك لن تتمكن من استخدامه قبل أن يفسد ونوصي بتقسيمها مسبقًا، بحيث لا تقوم إلا بإذابة ما تحتاجه عندما يحين الوقت.

اللبن تخزين اللبن درجات الحرارة سعر الدولار نمو البكتيريا

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