انتبه.. الكرش علامة على نوع سرطان خطير

سرطان القولون هو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، لكنه أيضًا أحد أكثرها قابلية للشفاء إذا تم اكتشافه مبكرًا.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم أهم أعراض سرطان القولون الشائعة وتنقسم إلى مجموعات.

عدة تغيرات في عادات الأمعاء تدل على سرطان القولون، وهى:

الإسهال أو الإمساك

تغير في اتساق البراز (أرق أو أعرض)

الشعور بعدم إفراغ الأمعاء بشكل كامل

دم أحمر فاتح أو غامق في البراز

نزيف من المستقيم



ألم في البطن

ألم أو تقلصات في البطن

انتفاخ البطن “الكرش” بدون سبب



أعراض عامة لـ سرطان القولون:

الشعور بالتعب أو الضعف

فقدان الوزن غير المبرر

الشعور بالغثيان أو القيء

تغير في الشهية



أعراض أقل شيوعًا لـ سرطان القولون:

فقر الدم

انسداد الأمعاء

آلام الظهر