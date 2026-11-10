طلعت يوسف: مش قادر أستوعب إن صلاح يقصد بصورته توجيه رسالة لحسام حسن

علق طلعت يوسف، نجم الكرة المصرية والاتحاد السكندري السابق، على الصورة التي نشرها محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، عقب تسجيله هدفًا في مباراة ألانيا سبور، والتي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها جاءت بعد الأنباء المتداولة بشأن رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر.

وقال طلعت يوسف، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الكلام المظبوط»، إنه لا يستطيع تصديق أن محمد صلاح نشر الصورة بقصد توجيه رسالة إلى حسام حسن، أو السخرية منه، مؤكدًا أن اللاعب ليس بهذا القدر من الغباء حتى يقدم على تصرف من هذا النوع.

وأضاف: «صلاح مش من الغباء اللي يخليه يطلع صورة بالشكل ده توحي بالمعنى المتداول على السوشيال ميديا، إنه بيطلع لسانه لحسام، مش قادر أستوعبها، وأي حد يعمل كده ويقصد يوجه الصورة دي لحسام يبقى منتهى الغباء».

وتطرق الحديث إلى ما ذكره الإعلامي سيف زاهر بشأن تواصله مع مصدر مقرب من محمد صلاح، والذي أوضح أن الصورة تحمل رسالة إلى نادي طرابزون سبور، مفادها أن اللاعب الذي قيل إنه لن يصنع الفارق أصبح هداف الدوري ووصيفه.

ومن جانبه، أشار طلعت يوسف إلى أن توقيت نشر الصورة لم يكن مناسبًا، حتى مع افتراض حسن النية في تصريحات صلاح بشأن طرابزون، قائلًا: «هو قد يؤخذ عليه توقيت هذه الصورة، توقيت جزء من الغلط، إذا كنت هغلطه وافترضت حسن النية في تصريحه تجاه طرابزون، فأعتقد إن توقيت الصورة مكنش في محله».