انطلاق المران الأول للمنتخب الأولمبي بقيادة حمادة صدقي في مركز المنتخبات الوطنية

خاض منتخب مصر الأولمبي، اليوم، تدريبه الأول تحت قيادة مديره الفني حمادة صدقي، وذلك بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة.

وجاء المران عقب الاجتماع الذي عقده شوقي غريب، المدير الفني لاتحاد الكرة، مع اللاعبين والجهاز الفني، بحضور حمادة صدقي وجهازه المعاون، قبل انطلاق التدريبات، في إطار متابعة بداية المرحلة الجديدة للمنتخب.

ويسعى حمادة صدقي خلال المعسكر الحالي إلى تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، والوقوف على مستويات العناصر المختارة، من أجل تكوين مجموعة قادرة على تمثيل الكرة المصرية بصورة قوية خلال المنافسات المقبلة.

ويأتي تجمع المنتخب الأولمبي ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني، بهدف منح اللاعبين فرصة الانسجام وتنفيذ الأفكار الفنية قبل خوض الاستحقاقات الرسمية المقبلة.