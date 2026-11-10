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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة رقابية مكبرة للطب البيطري والتموين لمتابعة سلامة المنتجات الغذائية في العجوزة

الدكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة
الدكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة
أحمد زهران

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، حملة تفتيشية مكبرة على المحلات والمنشآت الغذائية، بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والتموين في الجيزة.

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة الجيزة لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين، وفقا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من الدكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

واستهدفت الحملة المرور على المحال التجارية والمنشآت الغذائية، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي، ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والتموينية والقانونية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما أسفرت أعمال التفتيش عن إعدام المنتجات غير الصالحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد رئيس حي العجوزة، استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتصدي لكافة صور المخالفات، لضمان وصول منتجات غذائية آمنة وسليمة للمواطنين، والحفاظ على الصحة العامة.

حي العجوزة محافظة الجيزة حملة تفتيشية رئيس حي العجوزة

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